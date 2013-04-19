G. Afrika'da ender bir mavi elmas çıkarıldı

Güney Afrika'daki bir madende ender bir mavi elmas daha bulundu.

Petra elmas şirketince Cullinan madeninde ortaya çıkarılan 25,5 karatlık değerli taşın büyük bir servet getirmesi bekleniyor.

Uzmanlar mavi elmasın 10 milyon sterlinden fazla değer taşıyabileceğini, bunun da Petra şirketinin hisselerine büyük değer kazandıracağını belirtiyor.

Cullinan madeninden son yıllarda çıkarılan benzeri elmaslar çok yüksek fiyatlara satılmıştı. Botswana ve Tanzania'da faaliyet gösteren Petra elmas şirketi, bu mavi elmasa da ilginin büyük olacağına inanıyor.

Şirket sözcüsü Cathy Malins, "bu nitelikte ve büyüklükte bir elmasın piyasaya çıkarılması, hayli nadir bir olay." dedi.

Pretoria'nın kuzeybatısındaki madenden yüzlerce büyük boyda değerli taş çıkarıldı. Bu maden, mavi elmaslarıyla da ün kazandı.

2009 Mayıs'ında da aynı şirket, 26,6 karatlık, benzer bir işlenmemiş elmas bulmuş, mükemmele yakın şekilde kesilen değerli taş, Sotheby's müzayede salonunda 10 milyon doların biraz altında satılmıştı.

Yine Cullinan madeninden çıkarılan bir diğer koyu mavi elmas da geçen yıl düzenlenen açık artırmada 10,8 milyon dolara satılmış ve karat başı fiyatıyla dünya rekoru kırmıştı.