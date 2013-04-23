Suriye: İki Hristiyan din adamı kaçırıldı

Suriyeli iki Hristiyan din adamı, ülkenin kuzeyinde muhaliflerin elinde bulunan bölgede silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Suriye devlet medyasının duyurduğu olay bazı muhalif gruplar tarafından da doğrulandı.

Olayın, din adamlarının Türkiye sınırından Halep'e doğru seyahat ederken yaşandığı bildiriliyor.

Kaçırılan kişilerden Yohanna İbrahim'in Halep'teki Ortodoks Süryani Kilisesi'nin başında, Boulos Yaziji'ninse yine Halep'teki Yunan Ortodoks Kilisesi'nin başında bulunduğu belirtiliyor.

Kaçırma olayını kimin gerçekleştirmiş olduğu belirsizliğini koruyor.

Suriye devlet televizyonu din adamlarını kaçıranların 'silahlı terörist gruplar' olduğunu iddia etti.