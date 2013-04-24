Halep: Ümeyye Camisi'nin minaresi yıkıldı

Suriye'nin Halep kentindeki tarihi Ümeyye Camisi'nin minaresi, isyancılarla hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sırasında yıkıldı.

Hükümete bağlı Suriye Arap Haber Ajansı SANA, konuyla ilgili haberinde, 11. yüzyıldan kalma minarenin tahrip olmasının sorumluluğunun isyancılara ait olduğunu öne sürdü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Ekim ayında, "Müslüman dünyasındaki en güzel camilerden biri" olan Ümeyye Camisi'nin koruma altına alınması çağrısı yapmıştı.

İnternette yayınlanan fotoğraflarda, minarenin bir moloz yığınına dönüştüğü görülüyor.

Caminin diğer bölümleri de mermi ve bombalardan zarar görmüş durumda.

Karşılıklı suçlamalar

SANA'ya konuşan bir resmi yetkili, "teröristlerin minareye ve caminin güney kapısında yerleştirdiği patlayıcıları ateşlediğini" öne sürdü.

AP haber ajansına konuşan Halepli muhaliflerden Muhammed el Hatip ise 45 metrelik minarenin tank ateşiyle yıkıldığını iddia etti.

Emeviye Camisi olarak da bilinen yapı, Emevi hanedanı tarafından 715 yılında, eski bir Bizans kilisesinin yerine kurulmuştu.

Cami, 1159'daki bir yangında ve 1260'daki Moğol işgali sırasında büyük oranda tahrip olmuş ve yeniden inşa edilmişti.

Yıkılan minarenin, caminin en eski bölümü olduğu ve 1090 yılından kaldığı sanılıyor.