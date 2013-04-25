'Silahsızlanma Öcalan'ın özgürlüğüne bağlı'

PKK, 8 Mayıs'ta Türkiye'deki güçlerini geri çekmeye başlayacağını açıkladı. Örgütün tamamen silah bırakması ise ''Abdullah Öcalan da dahil olmak üzere herkesin özgürleşmesi'' koşuluna bağlandı.

Fırat Haber Ajansı'nda (ANF) yer alan habere göre, KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, Kandil'de düzenlediği basın toplantısında, ''geri çekilmenin 8 Mayıs'ta başlayacağını, saldırıların olması durumunda geri çekilmenin durdurulacağını'' söyledi.

Kandil'e davet edilen gazetecilerin cep telefonları basın toplantısı öncesinde toplandı. Karayılan'ın açıklamalarına ilişkin ilk ayrıntıları ANF duyurdu.

Karayılan basın toplantısında hapisteki PKK lideri Öcalan'ın, Kürt sorununa çözüme ilişkin 14 Nisan tarihli mektubunda kendilerine ''gerilla güçlerinin geri çekilmesi için çağrıda bulunduğunu'' belirterek, çağrıyı ''talimat'' olarak aldıklarını ve "üzerlerine düşen sorumlulukların gereğini yerine getirmek için" bir karar verdiklerini kaydetti.

Karayılan, kararın ''tam bir kararlılık ve irade birliği içinde tereddütsüz sahiplenilerek yerine getirileceğini'' söyledi.

Karayılan'ın açıklamasına göre, geri çekilme örgütün kendi belirlediği güzergah üzerinden gerçekleştirilecek. 8 Mayıs'ta başlayacak çekilmenin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Karayılan, ayrıca geri çekilecek güçlerin Irak Kürdistanı'nda üsleneceklerini vurguladı.

"Türk ordu güçlerinin de aynı duyarlılık ve ciddiyetle hareket etmesi bir zorunluluktur" diye konuşan Karayılan, çekilen güçlere herhangi bir saldırı olması halinde çekilmenin derhal durdurulacağını ve güçlerinin "meşru savunma hakkı temelinde misilleme hakkını kullanacaklarını" belirtti.

'Silahsızlanma Öcalan'ın özgürlüğüyle gelecek'

Karayılan, çekilmenin bağımsız heyetlerce izlenmesinin her iki taraftan da engel olabilecek hatalı yanları tespit etmesinin sürecin sağlıklı gelişmesine imkan sunacağını söyledi.

Açıklamada "demokratik çözüm süreci" olarak ifade edilen sürecinin üç aşamasının olduğu belirtildi.

Buna göre, ateşkes ve geri çekilmeyle birinci aşama sona erecek.

ANF'nin aktardığı açıklamadan anlaşıldığı kadarıyla, sürecin ikinci aşamasında ise daha çok devletin ve hükümetin atacağı adımlara ilişkin beklentiler var. Bu çerçevede, anayasal bir çözümden bahsedilerek, ''reformlarla, gerçek bir demokratikleşme ve Kürt sorunun çözüme kavuşturulmasının koşulları doğmuş olacak'' denilen açıklamada, koruculuk ve özel timin devre dışı bıraklması talep ediliyor.

Açıklamada, ''normalleşme süreci'' olarak adlandırılan üçüncü aşamada ise, ''Abdullah Öcalan da dahil olmak üzere herkesin özgürleşmesinden'' ve ''silahsızlanmadan'' söz edildi.

Karayılan, Kürt sorununun uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, başlattıkları hamlenin başarısı için ABD, AB ve Rusya'dan destek istedi.

PKK lideri ayrıca Diyarbakır, Erbil, Türkiye ve Avrupa'da çözüm konferansları yapılması çağrısında da bulundu.

Karayılan, basın toplantısında, Öcalan'ın Time dergisi tarafından dünyada en etkili 100 isim arasında yer almasından memnuniyet duyduklarını kaydederken, Öcalan'la ilgili makaleyi kaleme alan Kuzey İrlanda'daki Sinn Fein hareketi lideri Gerry Adams'a teşekkür etti.

PKK'nın kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan, 21 Mart günü Nevruz kutlamaları sırasında Diyarbakır'da okunan mesajında, silahların susması ve Türkiye'deki silahlı PKK güçlerinin sınırın ötesine çekilmesi çağrısı yapmıştı.

Hükümetin geçen yıl Öcalan'la başlattığı görüşmelerde gelinen noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sürece inanıyor musunuz? Kaygılarınız neler?

Görüşlerinizi paylaşmak ve diğer okur yorumlarını okumak için tıklayın