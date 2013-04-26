İstanbul'a 3. havaalanına iptal davası yolda

"İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı Projesi" olarak bilinen ve Türkiye tarihinde yapılacak en büyük proje olarak adlandırılan projenin ihalesi iptal edilme riskiyle karşı karşıya.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın eski başkanı Murat Taşdemir, 3 Mayıs Cuma günü ihaleye çıkacak olan projenin iptali için Danıştay'a dava açmaya hazırlanıyor.

Toplam 76 milyon 500 bin metrekarelik alana kurulacak olan havalimanının, dünyanın en büyük havalimanı olması planlanıyor.

Uluslararası yatırım kuruluşlarının da yakından takip ettiği ihaleye katılmak için şu ana kadar yerli ve yabancı yaklaşık 20 firmanın başvurduğu belirtiliyor.

Murat Taşdemir ihalenin yönetmeliklere aykırı yapıldığı görüşünde.

Taşdemir'e göre, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ''olumlu kararı''nın alınmamış olması nedeniyle projenin ihaleye çıkması mümkün değil.

Eski Çevre Mühendisleri Odası Başkanı iptal talebi gerekçesine ÇED raporunun halkın görüş ve önerilerinin alınması için zorunlu 10 günlük sürenin tanınmamış olmasını da gösteriyor.

Taşdemir'in iptal dilekçesindeki bir diğer gerekçe de, havalimanı için belirlenen alanın yanlış seçildiği iddiası.

'Alan yanlış seçildi'

Taşdemir, rüzgâr yönlerinin de yanlış hesaplanarak pist güzergâhlarının belirlendiğini savunarak, ''Pistlerin yakınında rüzgar tribünleri var. Yani Sivil Havacılık Kuralları bile hiçe sayılıyor. Açıkça felakete kapı aralanıyor" diyor.

Son olarak seçilen alanın kuş göç yolları üzerinde yer alması, binlerce ağacın kesilecek olması ve İstanbul'a su sağlayan Terkos ve Alibeyköy Baraj Göllerinin zarar göreceği iddiaları da havaalanının yerine ilişkin tartışmaların bir başka boyutunu oluşturuyor.

İhaleye çıkmakla yetkili Devlet Hava Meydanları İşletmesi ise dava girişimiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

BBC Türkçe'nin iddiaları yönelttiği DHMİ Genel Müdürlüğü'nden verilen yazılı yanıtta, "İhale şartname ve sözleşmesi tamamen yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre oluşturulmuştur.

İhale sürecine girildiğinden bu aşamada ilave bir bilgi ve görüş verilmesi mümkün değildir" denildi.

İstanbul'da Yeniköy-Akpınar arasında, Karadeniz sahil şeridinde 77 milyon m2 büyüklüğünde bir alana yapılacak havalimanının 150 milyon yolcu kapasiteli olması planlanıyor.