Taburcu olan Mandela'nın sağlığı 'yerinde'

Güney Afrika’nın eski lideri Nelson Mandela’nın taburcu olduktan sonra çekilen ilk fotoğrafları yayımlandı.

Mandela’yı evinde ziyaret eden Afrika Ulusal Konseyi liderleri Güney Afrikalı liderin “formunun ve moralinin yerinde olduğunu” söyledi.

Zatürre teşhisi ile 27 Mart’ta hastaneye kaldırılan 94 yaşındaki Mandela bir haftalık tedavisinin ardından 6 Nisan’da taburcu olmuştu.

Nobel Barış Ödülü sahibi Mandela, son dört ayda üç defa hastane kaldırıldı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma ve Afrika Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Cyril Ramaphosa da Houghton kentindeki evinde Mandela’yı ziyaret eden heyetteydi.

Sağlık ekibinden bilgi alan yetkililerin mesajını aktaran Konsey, ‘Mandela’nın sağlıklı olduğunu ve en iyi şekilde bakıldığını’ belirtti.

Hükümeti devirmeye çalışmakla suçlanan Nelson Mandela, 1980lerin başında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, 18 yılını geçirdiği Robben Adası’nda vereme yakalanmıştı.

Mandela, akciğer enfeksiyonu ve safra kesesi taşı şikâyetleri nedeniyle Aralık ayında yatırıldığı hastanede iki hafta tedavi görmüştü.

Güney Afrikalı lider Şubat’ta ise mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Apartheid rejimine karşı mücadelenin lideri olan Mandela ‘ulusun babası’ olarak görülüyor.

Mandela, 1994-1999 yılları arasında Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı olmuştu.