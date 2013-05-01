Teknoloji şirketi IBM, bir düzine atomu, 'tarayıcı tünel mikroskobu' olarak adlandırılan cihazla, bakır bir yüzeyde hareket ettirerek dünyanın en 'küçük' filmini yarattı.

Filmin her bir karesi o kadar küçük ki, insan saçının bir telinin kalınlığına ulaşması için yaklaşık bin kareyi yan yana koymak gerekiyor.

Bir Çocuk ve Atomu adlı yeni film için, IBM'in icat ettiği ve sistemi kuran bilimadamlarına 1986 yılında Nobel Fizik Ödülü kazandıran 'tarayıcı tünel mikroskobu' kullanıldı.

IBM'in California'daki Araştırma Birimi'nden Andreas Heinrich "Bu film, çocukları ve ilgilenen diğer kişileri matematik, bilim ve teknoloji konusunda biraz heyecanlandırmayı ve araştırma yapmaya yöneltmeyi hedefliyor" dedi.