Sara krizini "öngören" cihaz

Beyne yerleştirilen küçük bir implant ile epilepsi (sara) krizlerinin öngörülebileceği düşünülüyor.

Beynin elektrik faaliyetini temel alarak ölçüm yapan cihaz, hastalara kriz riskinin yüksek, orta ya da düşük olduğu yönünde uyarıda bulunuyor.

Lancet Nöroloji dergisinde yayımlanan ve 15 kişi üzerinde yapılan araştırmada, cihazın bazı hastalarda işe yaradığı görüldü.

Epilepsy Action adlı yardım kuruluşu, bunun "heyecan verici bir gelişme" olabileceğini, ancak kesin konuşmak için erken olduğunu söyledi.

Dünya çapında 50 milyon epilepsi hastası bulunuyor. Beynin belli bölümlerinde meydana gelen anormal aktivite, istem dışı titreme gibi sonuçları olan krizlere yol açıyor.

Beyin yüzeyindeki sinyaller beyne yerleştirilen cihazla göğüse yerleştirilen başka bir cihaza gönderiliyor. Burada toplanan veriler, kriz olasılığını hesaplayan taşınır bir alete aktarılıyor.

Avustralya'da üç hastanede yapılan ve NeuroVista ilacının üreticileri tarafından finanse edilen denemelerde farklı sonuçlar elde edildi.

Sistemin kriz öncesinde hastanın beyin dalgalarını tanıması için ilk dört ay beyinler gözlendi.

Cihaz yerleştirilen sekiz hastada krizlerin önceden haber verilmesi konusunda başarı oranı %56 ila %100 arasında değişiyordu.

Melbourne Ünviversitesi'nden Profesör Mark Cook, işe yaradığı kanıtlandığı takdirde bu teknoloji sayesinde epilepsi hastalığının öngörülemezliğinin ortadan kalkabileceğini söyledi.

Öngörü sayesinde hastaların bağımsızlığı konusunda önemli bir adım atılmış olacağını ifade eden Cook, öngörünemezlik nedeniyle sürekli ilaç alımını gerektiren tedavi şeklinin de değişebileceğini vurguladı.

Bonn Üniversitesi tıp merkezinden Christian Elger ve Florian Mormann bu çalışmayı "epilepsi krizini öngörmenin mümkün olduğunu gösteren büyük bir adım" olarak değerlendirdi.

Epilepsy Action'dan Simon Wigglesworth, denek sayısının azlığı ve verilerin değişkenliği göz önüne alınarak bu konuda daha fazla çalışma yapmak gerektiğini ifade etti.

Wigglesworth, "Hasta kriz öncesi uyarıldığında gerekli tedbirleri alarak krizi en güvenli şekilde atlatabilir. Bu aygıt bakıcıların da işine yarar. Krizlerin öngörüsü ile hastalık hakkındaki bilgimizi arttırıp daha kolay idaresi ve nihai olarak da önlenmesi için çalışmalar yapabiliriz." dedi.