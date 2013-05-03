FBI listesinde 'en çok aranan kadın'

Cinayetten hüküm giymiş bir firarî katil, Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın 'en çok aranan teröristler' listesine giren ilk kadın oldu.

Kara Panterler ve Siyah Kurtuluş Ordusu üyesi olan ve Assata Shakur adıyla da tanınan Joanne Chesimard, cinayet suçundan aldığı ömür boyu hapis cezasını çektiği hapishaneden firar ederek 1979 yılında Küba'ya kaçmıştı.

FBI'ın en çok arananlar listesine girmiş olsa da, yeni bir tehdit oluşturduğu düşünülmeyen Chesimard'ın yakalanmasına yardımcı olacak bilgi verenlere 2 milyon dolara varan ödül vaadediliyor.

Chesimard'ın halen, Amerika Birleşik Devletleri'yle 'mahkûm iadesi anlaşması' olmayan Küba'da yaşadığı ve Amerikalı yetkililerce aranan yaklaşık 70 kişiye sığınma ve saklanma imkanı sağladığı tahmin ediliyor.

Joanne Chesimard, FBI tarafından 'devrimci, aşırı örgüt' olarak tanımlanan Siyah Kurtuluş Ordusu'nun kurucularındandı. Örgüt, 70'li ve 80'li yıllarda çok sayıda polis memurunun öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

Chesimard, 1973 yılında yanındaki iki kişiyle birlikte polisle çatışmaya girmiş, bir polis memuru yaralanmış bir diğer ise yakın mesafeden vurularak öldürülmüştü.

1977 yılında birinci derece cinayet, polis memuruna saldırı, silahlı saldırı, öldürmeye teşebbüs, yasadışı yollarla silah bulundurma ve silahlı soygundan suçlu bulunan Chismard ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İki yıl sonra, örgüt üyelerinin yardımıyla New Jersey'deki Clinton Cezaevi'nden firar eden Chesimard birkaç yıl Amerika'da örgüt evlerinde saklanmış, 1984'te ise Küba'da yeniden ortaya çıkmıştı.

Joanne Chesimard'ın yakalanmasına yardımcı olacak bilgi verenler için FBI ve New Jersey eyaleti birer milyon dolar ödül koyarken FBI, ne kadar sürerse sürsün adaletin takipçisi olmaya devam edeceklerini açıkladı.