Almanya'ya son 20 yılın en büyük göçü

Almanya Federal İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere göre 2012, ülkeye 1995'ten bu yana en fazla göçmenin geldiği yıl oldu.

Bugün yayımlanan veriler, Avrupa Birliği'nde ekonomik krizle mücadele eden ülkelerden gelen göçmen sayısında önemli bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Rapor, ana hatlarıyla, 2012 yılında Almanya'ya gelen ve bu ülkeden göç eden kişilerin sayısını gösteriyor. Geçen yıl Almanya'ya göç edenlerin sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 artarak bir milyon kişiyi geçti. Bu sayı, 1995'ten bu yana görülen en yüksek göçmen sayısı.

Yaklaşık 700 bin kişinin ülkeden ayrılmasıyla, Almanya'nın 2012 yılında aldığı net göç, yine 1995'ten bu yana en yüksek sayı olan 369 bin oldu.

Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya'ya gelen göçmen sayısı 2011 yılıyla karşılaştırıldığında yüzde 18'lik bir artış gösterdi.

Ekonomik krizden kaçış

GÖÇ ORANLARINDAKİ ARTIŞ* (2012) İspanya %45

Yunanistan %43

Portekiz %43

Slovenya %62 Kaynak: Almanya İstatistik Dairesi *2011-2012 yılları arasındaki artış oranı

Ağır borç yükü ve ekonomik sorunlarla uğraşan Euro Bölgesi ülkelerinden Almanya'ya göç edenlerin sayısında da büyük artış yaşandı. İspanya'dan göç edenlerin sayısında yüzde 45, Yunanistan ve Portekiz'den gelenlerin sayısında da yüzde 43'lük bir artış gözlendi.

Avrupa Birliği'nin daha yeni üyelerinden gelen göçmenlerin sayısı da bir önceki yıla göre arttı. Avrupa Birliği'ne 2004 yılında üye olan Slovenya'dan Almanya'ya göç edenlerin sayısındaki artış oranı yüzde 62 oldu.

Toplam göçmen sayıları dikkate alındığında, Polonya, hâlâ Almanya'ya en fazla göçmen gönderen ülke. 2012 yılında 176 binden fazla kişi Polonya'dan Almanya'ya göç etti.

Almanya'ya gelen göçmenlerin yaklaşık yüzde 75'i güney ve batıdaki beş eyalette, Baden-Württemberg, Bavyera, Hesse, Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya'da yerleşti.

'Sosyal hizmet yardımı süresi uzatılmalı'

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıya göre, üye ülkelerin, bir başka Avrupa Birliği ülkesinde çalışmak isteyen vatandaşlarına verdiği sosyal destek süresinin uzatılması öngörülüyor.

Yeni bir ülkede iş bulma süresi ortalama olarak 16 ayı buluyor Avrupa Komisyonu

Tasarının onaylanması durumunda, halen üç ay olan sosyal hizmet yardımı süresinin altı aya çıkarılması planlanıyor.

Üç aylık sürenin, bir başka ülkede iş bulmak için yeterli olmadığını belirten Avrupa Komisyonu'nun tahminlerine göre, yeni bir ülkede iş bulma süresi ortalama olarak 16 ayı buluyor.

Halen uygulanan sisteme göre, üç aylık ilk sürenin dolmasının ardından hâlâ iş bulamamış olan göçmenlerin kendi ülkelerine dönerek sosyal hizmet yardımı için yeniden başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Avrupa Komisyonu, bu uygulamanın, göçmenlerin iş arama sürecini sekteye uğrattığını ve uzatılması gerektiğini düşünüyor.