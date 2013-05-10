Bulgaristan'da milliyetçi partilerin yükselişi

Bulgaristan seçime hazırlanırken, Türkiye Büyükelçiliği önünde yaklaşık 100 kişilik bir grup 'saldırı' sloganları attı.

Bu, büyükelçiliğe saldırılması için verilen bir emir değil, en azından şimdilik.

'Saldırı' ya da Bulgarcasıyla Ataka, Volen Siderov'un liderliğini yaptığı partinin adı.

Ak saçlı politikacı, önce bir TV programının sunucusu, sonra da milliyetçi bir partinin lideri olarak son yıllarda adından söz ettiren biri.

Podyumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Bulgaristan'ın egemenliğini ihlal ettiğini öne sürüyor.

Bulgaristan'daki Türkler, nüfusun yaklaşık yüzde 10'u dolaylarında.

Siderov'un mitingine katılanlara Türkiye'nin Bulgaristan'a tehdit oluşturduğuna hakikaten inanıp inanmadığını soruyorum.

Genç adam, "Türkiye hükümeti, Osmanlı İmparatorluğu'nu tekrar canlandırmak için yeni Osmanlıcılık politikası izliyor" diyor, "biz de Bulgaristan'ın bütünlüğünü ve egemenliğini koruyacağız."

Ancak protestoları sadece Türkiye'ye karşı değil.

'Ücretler Afrika'dan az'

Siderov, kalabalığa yaptığı konuşmada, AB üyeliğinden de söz ediyor ve yabancı şirketlerin Bulgaristan'daki ücret seviyesini düşük tuttuğunu söylüyor.

Harry adındaki bir başka Ataka'lıya bu konuyu soruyorum.

"Ekonomi berbat halde" diyor, "Ücretler Afrika'dan bile düşük. Yabancı şirketler burada ucuz işgücü kullanıyor."

Protestonun çapı küçük, kamuoyu yoklamaları da Ataka'nın oyların sadece yüzde 5'ini alacağını gösteriyor, ancak burada ifade edilen görüşler halkın nabzını tutmak bakımından yararlı.

Şubat ayında Boyko Borisov başkanlığındaki hükümetin istifasına yol açan toplu gösterilerden sonra, Ataka kamuoyu yoklamalarında puan kazandı.

Yunanistan ve Macaristan'da da kemer sıkma önlemlerine duyulan öfke aşırı sağın oylarını arttırdı.

Ancak bu ülkelerde göçmenler hedef tahtasına konulurken, Ataka ülkenin en yoksul grubu olan Romanları işlenen suçlardan sorumlu tutuyor.

Bununla birlikte en büyük hedefi, ekonomik durgunluğun sorumlusu olarak gördüğü kişiler.

Halk bezgin

Halk, ülkedeki ekonomik durum ve AB içindeki en düşük ücretlerin yarattığı sıkıntıdan bezgin durumda.

Tekrar iktidara gelmek için kampanya yapan merkez sağ hükümetin başkanı Borisov'a bu konuyu sordum.

Ataka'yı rakip olarak görmediğini söyledi ve "bu demokrasi" dedi.

"Bu seçim sürecinde nereye gidersem gideyim, meydanlar beni sevenlerle doluyor. Üç buçuk yılda ülkenin bütün sorunlarını çözemediğimizi biliyorlar. Tabii, hatalarımız da oldu" diye konuştu.

Ancak Borisov, Bulgaristan'ın Watergate'i olarak anılan iddialardan yara almış durumda.

Borisov'la yaptığım mülakattan sonra savcılar, içişleri bakanını muhalefeti dinletmekle suçladılar.

Borisov'un merkez sağ partisi bu skandal nedeniyle kan kaybına uğradı.

İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov bu iddiaları reddediyor ve skandaldan sosyalist muhalefeti sorumlu tutuyor.

İki büyük parti arasındaki çekişme Ataka gibi marjinal partilere yarıyor.

Ataka gerçek bir seçenek mi?

Ancak Ataka'nın alacağı oy sınırlı görünüyor.

Parti lideri Siderov'a bunun nedenini sordum, basını suçladı.

"Yıllardır Ataka hakkında olumsuz bir imaj veriliyor. Benden aşırı görüşlü ve tehlikeli bir adam olarak bahsediliyor. Medyanın Ataka'yı karalama kampanyasının eseri bu" dedi.

Siderov, buna karşılık TV sunucusu olarak edindiği deneyimi kullanıyor.

Bürosunun yanındaki odada gazeteciler harıl harıl partinin 'talk show'unu hazırlıyor.

Stüdyo Ataka'dan yapılan yayını genelde Siderov sunuyor.

Sofya'daki Liberal Strateji Merkezi adındaki düşünce kuruluşundan Daniel Smilov ise, sadece basının Ataka'ya seçim kazandıracağına ya da kaybettireceğine inanmıyor.

"Siderov'un ekonomik modelin artık etkili olmadığı yolundaki sözlerinde bir dereceye kadar doğruluk payı olsa da, bundan yabancıları suçlamak durumu basite indirgemek. Halkın Siderov'un bir çözüm önerdiğine inandığını sanmıyorum" diyor.

Gerçekten böyleyse, büyük partilerden hayal kırıklığına uğrayan seçmenlerin gideceği bir parti kalmayabilir.

Seçimi tek başına kazanacak bir parti çıkmazsa da, Bulgaristan siyasetini belirsizlik bekleyeceğe benziyor.