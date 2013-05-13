BM Raporu: Açlıkla mücadele için böcek yenmeli

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan yeni bir raporda, böcek yemenin açlıkla mücadeleye yardımcı olacağı belirtildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından yayımlanan raporda, böcek yemenin, açlara gıda sağlamanın yanı sıra, kirliliği de azaltacağını söyledi.

Halihazırda dünyada iki milyardan fazla kişi yemeklerinde böcek de kullanılıyor.

Raporda, tüketicilerin iğrenmesinin, Batı ülkelerinde böcek tüketilmesinin önünde büyük bir engel olduğu ise kabul ediliyor.

Eşek arıları ve başka bazı böceklerin besi hayvanları ve insan gıdası olarak yeterince kullanılmadığı ve böcek çiftliklerinin, gıda sıkıntısına karşı başvurulacak yollardan biri olduğu da raporda yer alan bilgiler arasında.

BM raporuna göre, böcekler olağanüstü hızda üreyebildikleri ve büyürken çevreye etkileri az olduğu için önemli bir besin kaynağı olabilir.

Raporun yazarları, böceklerin protein, yağ ve mineral içerikleri bakımından besleme potansiyeli yüksek olduğunu da belirtiyor.

Böceklerin besin kaynağı olarak özellikle yetersiz beslenen çocuklar için kullanılabileceğini de belirten yazarlar, örneğin cırcır böceğinin, aynı miktarda protein üretmek için sığırlara göre 12 kat daha az gıdaya ihtiyaç duyduklarını da ifade ediyor.

Böceklerin, besin amaçlı olarak beslenen diğer hayvanlara göre doğaya zararlı gaz üretme oranlarının da daha düşük olduğu belirtiliyor.

Dünya nüfusunun önemli bir kesimi tarafından düzenli bir şekilde böcek yenmesi, birçok Batılıya şok edici geliyor.

Raporda, böcek yemeklerinin lokanta menülerinde de yer almaya başlaması gerektiği belirtiliyor.