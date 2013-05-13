Türk F-16 uçağı Suriye yakınında düştü
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının Suriye sınırı yakınlarında düştüğü belirtildi.
Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Amanos Dağları'nın Yarpuz bölgesinde düşen uçağın enkazına ulaşıldığını açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı, Amasya'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan uçağın pilotunun, "Atlıyorum" mesajı gönderdiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, bu mesajın ardından uçakla irtibat kesildi.
Cerrah, uçağın gövdesine ve diğer parçalarına Çaksır Yaylası yakınlarında ulaşıldığını dile getirdi.
F-16 uçağının, Suriye'nin Haziran 2012'de bir Türk uçağını düşürmesi üzerine değiştirilen angajman kuralları çerçevesinde, sınıra paralel keşif uçuşu yaptığı sanılıyor.