Bolivya'da yapılan tartışmalı yasa değişikliği, Cumhurbaşkanı Evo Morales'in üçüncü dönem seçilmesine olanak tanıyor.

Bolivya anayasası cumhurbaşkanlarının sadece iki dönem seçilmesine izin veriyor.

Fakat Bolivya'daki en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi, geçen ay Morales'in ilk döneminde anayasa değişikliği yapıldığı için bu dönemin sayılmamasına karar verdi.

Muhalifler bu yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve iptal başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Morales Bolivya dışında olduğu için yasayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alvaro Garcia Linera imzaladı.

Başkent La Paz'da yaptığı konuşmada Linera, anayasanın Morales'e yeniden seçilmek için aday olma hakkını tanıdığını belirtti.

Morales 2006'da Bolivya'nın ilk yerli cumhurbaşkanı oldu. Anayasa değişikliğinin ardından 2009'da yeniden büyük bir farkla seçildi.

Anayasa Mahkemesi'nin Nisan ayında aldığı karar gereğince, Morales'in ilk dönemi anayasa değişikliği öncesine denk düştüğü için iki dönem kuralı bakımından bu dönem sayılmayacak.

Morales, Bolivya'da yerliler ve yoksullardan büyük destek alıyor.

Morales, gelecek yıl yapılacak olan yeni cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağını henüz açıklamadı.

Siyasi gözlemci Maria Teresa Zegada, El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, "Bolivya'da iktidar partisi Sosyalizm Hareketi (MAS)'nin iktidarda kalma ve Evo Morales'in yeniden seçilmesi yönünde irade belirleyeceği açıktır." dedi.

Muhalifler ise Morales'i süresiz olarak iktidarda kalmak için mahkemeleri kullanmakla suçluyor.