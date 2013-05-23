BBC anketi: Türkiye hangi ülkelere nasıl bakıyor?

BBC'nin 25 ülkede yaptırdığı bir anket, Türkiye'de 16 ülke arasında en olumlu bakılan ülkenin Almanya ve Japonya, en olumsuz bakılan ülkenin ise İsrail olduğuna işaret ediyor.

BBC Dünya Servisi için 25 ülkede Aralık 2012 ile Nisan 2013 arasında 26.299 kişiyle görüşülerek yapılan ankete göre ekonomileri hızla gelişen Hindistan ve Çin'e bakış giderek olumsuzlaşıyor.

TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA BAKIŞI* Almanya: 46 Japonya: 46 Kanada: 43 AB: 38 Brezilya: 38 İngiltere: 31 Çin: 32 Güney Kore: 30 Kuzey Kore: 30 Rusya: 30 ABD: 27 Hindistan: 26 Pakistan: 22 Güney Afrika: 22 Fransa: 21 İran: 17 İsrail: 8 (*) Genel olarak olumlu bakma oranı

Ankete göre en olumlu bakılan ülke Almanya, en olumsuz bakılan ülke ise İran.

Almanya'yı Kanada, İngiltere, Japonya ve Fransa izliyor. Anket şu ülkelerde yapıldı: Kanada, ABD, Meksika, Peru, Brezilya, Şili, Polonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Gana, Nijerya, Kenya, Rusya, Pakistan, Hindistan, Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Avustralya. Bu ülkelerde, katılımcılara Avrupa Birliği ve şu 16 ülkeye nasıl baktıkları soruldu: Çin, Hindistan, İngiltere Japonya, ABD, Almanya, Kanada, Fransa, Brezilya, Pakistan, İsrail, İran, Güney Kore, Kuzey Kore, Rusya ve Güney Afrika. Bu ülkeler arasında en olumsuz bakılan ilk beş ülke İran, Pakistan, Kuzey Kore, İsrail ve Rusya. 2005'ten beri yapılan ankette bu yıl Almanya en olumlu bakılan ülkeler listesinde Japonya'yı geçerek ilk sırada yer aldı.