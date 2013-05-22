Hortum faciası: Arama çalışmalarına son veriliyor

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 24 kişinin ölümüne yol açan hortum faciasında arama kurtarma çalışmalarına son veriliyor.

Bölgenin itfaiye sorumlusu Gary Bird, enkaz altında canlı ya da ölü olmadığına "yüze 98" emin olduğunu söyledi. Rüzgar hızı saatte 320 kilometreye ulaşan hortum Oklahoma City'nin Moore semtinde büyük bir yıkıma yol açmıştı. Yüzlerce evi yerle bir eden hortum, okulları da yıkmıştı. Ölenlerden dokuzu çocuk. Oklahoma Valisi, Mary Fallin bazı cesetlerin enkazlardan kaldırılmış olması ihtimali nedeniyle ölü sayısının 24'ü geçebileceğini söyledi. Daha önce cesetlerin ikişer kez sayıldığı belirtilerek ölü sayısı 51'den 24'e düşürülmüştü. Bölgede aydınlatma olmaması ve şiddetli yağış nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Meteoroloji yetkilileri, kenti 45 dakika süreyle döverek büyük yıkıma yol açan hortumun uzunluğunun 280 kilometre, genişliğinin de 2,1 kilometre olduğunu söylediler. ABD Başkanı Barack Obama Oklahoma'yı felaket bölgesi ilan etmiş ve federal ekiplerin de yardım çalışmalarına katılmasını istemişti. Hortumun 2011'de Missouri'de 158 kişinin ölümüne yol açan Joplin kasırgasından daha büyük bir hasara neden olduğu belirtiliyor.

Joplin kasırgasının 3 milyar dolardan fazla zarara neden olduğu açıklanmıştı.