DSÖ: Koronavirüs konusunda bildiklerinizi paylaşın

Dünya Sağlık örgütü (DSÖ), yeni koronavirüs vakaları görülen ülkelere bilgi paylaşımı çağrısında bulundu.

Örgüte göre şu ana dek dünya çapında koronavirüsten etkilenen 22 kişi ölürken, toplam 44 vakaya rastlandı.

Koronavirüsler, SARS virüsüyle aynı familyadan geliyor.

2003'teki SARS salgını 770 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Ancak DSÖ Sars ve koronavirüsün birbirinden farklı olduğunu söylüyor.

Virüs ilk olarak Suudi Arabistan'da ortaya çıkmıştı. En çok sayıda vaka da bu ülkede görüldü.

Suudi Arabistan Sağlık Bakan Yardımcısı Ziad Memish "Hala teşhiste sorun yaşıyoruz. Çünkü virüs bazı bilim insanları tarafından patentlenmiş ve diğer bilim insanlarının inceleme yapmasına izin verilmiyor" dedi.

DSÖ Başkanı Margaret Chan, örgütün 194 üye ülkesine "virüsleri ve örnekleri ikili olarak değil, DSÖ işbirliği merkezlerinde paylaşılması" çağrısında bulundu.

Chan, "Bu konunun takipçisi olacağım. Suudi Arabistan ile hukuki duruma bakacağız. Hiçbir telif hakkı insanların korunmasının önünde durmamalı" dedi.

Koronavirüs vakaları şimdiye dek, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, İngiltere ve Fransa'da görüldü.

DSÖ'ye göre, ortaya çıkan 44 vakadan 22'si Suudi Arabistan'da görüldü. 22 ölümün 10'u da Suudi Arabistan'da gerçekleşti.