'Hollanda'nın sığınmacı politikası utanç verici'

Uluslararsı Af Örgütü (Amnesty International), Hollanda'nın ülkeye sığınma başvurusu yapan yabancılara yönelik tutumunun "utanç verici" olduğunu savundu.

Örgütün yıllık raporunda, Hollanda'ya kaçak yollarla giriş yapan ve sığınma başvurusunda bulunan yabancılara yönelik uygulamaların "kaygı verici" olduğu vurgulandı. Raporda, Hollanda'nın sığınma başvurusunda bulunan yabancılara "aşırı biçimde" yaptırımlar uyguladığı, bu kişilerin "suçlu gibi cezaevine konulduğu" vurgulandı. Af Örgütü Liberal Sağ Parti (VVD) ile İşçi Partisi'nin (PvdA) oluşturduğu koalisyonun protokolünde yer alan "ülkeye kaçak yollarla girenlerin cezalandırılması" konusundaki maddenin "kaygı verici" olduğunu belirtti. Raporda, "Bu yöntemler, yasadışı göçü azaltmaz. Sadece yasadışı yollarla gelenleri toplum içinde daha savunmasız duruma getirir. Yasa dışı göçmenlerin emeğenin sömürülmesi ve insan ticareti istismarına yol açar" dendi.

Açlık grevi

Hollanda'da, sığınmacılar 6 Mayıs'tan bu yana açlık grevi ve ölüm orucu eylemi yapıyor. İlkin Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bulunan gözaltı merkezinde başlayan açlık grevi, ülke çapındaki diğer mülteci merkezlerine yayıldı. Sığınmacılar, Hollanda'nın kendilerine "suçlu muamelesi" yapmasını protesto ediyor. Açlık grevi ve ölüm orucundaki sığınmacılardan 9'unun durumu kritik. Adalet Bakanlığı, durum ağırlaşan eylemcilerin "zorla beslenmesi" için harekete geçti. Bakanlık, Danıştay'dan bu konuda tavsiye istedi. Danıştay, Avrupa Birliği sözleşmeleri ve Hollanda yasalarına göre durumu ağırlaşan eylemcinin "zorla beslenebileceğini" bildirdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, emrindeki sağlık birimine açlık grevi ve ölüm orucundaki 9 eylemcinin "zorla beslenmesi" talimatını verdi. Amsterdam'daki Schiphol Gözaltı Merkezi'nde 27 Ekim 2005'de çıkan yangında aralarında Kemal Şahin ve Mehmet Ava adlı Türkiye kökenli iki sığınmacının da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Af Örgütü, bu olay nedeniyle de Hollanda'ya suçlamalarda bulunmuştu.