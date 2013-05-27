Ünlü sunucu tecavüz yorumlarını savunuyor

İngiltere'de ünlü Crimewatch programının sunucusu Nick Ross, tecavüz olaylarıyla ilgili yaptığı yorumlara gelen tepkilere karşı kendisini savundu.

Ross, "Crime" (Suç) adlı yeni kitabında, "Tecavüz tecavüzdür" anlayışı nedeniyle, bazı olayları farklı şekilde ele almak gerektiğini savunmanın "büyük günah" haline geldiğini öne sürüyor.

Sunucu ve belgeselci Ross; uzmanların ve mağdurların ise işin aslını bildiğini belirtiyor.

Bu ifadeleri üzerine sosyal medyada büyük tepki alan Ross, "en kirli suçlardan biri" olan tecavüzün asla mazur görülemeyeceğini dile getirdi.

'İstek dışında cinsel birleşme'

Ross'un tartışma yaratan ifadeleri, kitabının "Sex" (Seks) başlıklı bölümünde yer alıyor.

Mail on Sunday gazetesinde yer alan ifadeler özetle şöyle: "İstekleri dışında cinsel birleşme yaşayan kadınların yarısı tecavüze uğradıklarını düşünmüyor ve bu oran, saldırı erkek arkadaştan geliyorsa veya kadın sarhoşsa veya uyuşturucu etkisindeyse daha da artıyor: fazla ileri gitmiş oluyorlar, zorlama olmuyor, kendilerini açıkça ifade edemiyorlar."

İngiltere'de kadınlara yönelik şiddete karşı kampanya yürüten kuruluşun temsilcisi Sarah Green, Nick Ross gibi suç olayları konusunda tecrübeli ve tanınmış bir gazetecinin tecavüzle ilgili "yalan yanlış mitlerden" bahsetmesinin hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

BBC'de yayınlanan programda Ross ile 16 yıl çalışan Jacquie Hames, tanıdığı kişiyle bu yorumları yapanın aynı olduğuna inanamadığını dile getirdi.

Ross ise kendisini savunurken, "bu şiddet suçunun mağduru olan herkese itinayla yaklaşılması gerektiğini" kastettiğini söyledi.

Tecavüz mağdurlarına yardım için kampanyalar yürüten Jill Saward, Nick Ross'a kısmen katıldığını ifade etti.

Saward, BBC'ye yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Tecavüze uğradıklarını fark edemeyen kadınlara destek oldum. Onlarla konuştuğunuzda, bazen tecavüze uğradıkları gerçeğiyle yüzleşemediklerinden, bazen de bunun üzerine düşünmek istemediklerinden. Bazıları ise bunun farkına varmıyor çünkü sahiden tecavüzün ne olduğunu bilmiyorlar. Belki de vermek istediği mesaj buydu."

Ross, birçok mağdurun, yasalarda öyle değerlendirilmesine rağmen, başından geçen olayı tecavüz olarak görmediğine ilişkin araştırmaya gönderme yaparak, tecavüz suçlarında fiilen "derecelendirme" yapıldığını savunuyor.

Bu ifadeleri savunurken de, "Kitabım, suçlamakta çok acele ettiğimizi ve dikkatimizi suça karşı çözümler bulmaktan kaçırdığımızı söylüyor" dedi.