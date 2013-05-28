Romanya'da rekor kıran bayrak sevgisi

Romanya'nın Clinceni köyünde yaklaşık 200 kişinin hazırladığı dev Romen bayrağı, şimdiye kadar yapılan en büyük bayrak olarak Guiness Rekorlar Kitabına girdi. 349 metre boy, 227 metre de ene sahip olan, beş ton ağırlığındaki bayrak başkent Bükreş'in güneyindeki bir havaalanı yakınlarında açıldı. Bayrağın açılışı ulusal televizyondan canlı yayımlandı. Kırmızı, sarı ve mavi renkli Romen bayrağını yapım çalışmaları iki ay sürdü. Yapımında 70 kilometre uzunluğunda ip kullanıldığı tahmin ediliyor. Bayrağın açılış törenine Başakan Victor Ponta ve bazı kabine üyeleri de katıldı. Daha önceki en büyük bayrak rekoru Lübnan'a aitti.