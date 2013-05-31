Fifa'nın yeni ırkçılıkla mücadele kuralları

Fifa'nın yeni kuralları uyarınca, ciddi ırkçılık halinde takımlar yarışmalardan ihraç edilebilir ve küme düşürülebilir.

Fifa Mauritius yıllık kongresinde bugün ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele önerilerini oyladı.

Alınan karara göre ilk ya da küçük bir suç için, bir uyarı, seyircisiz oynama ya da para cezası verilecek.

Suçun tekrarı veya ciddi olaylar halinde de puan indirimi, turnuvalardan atılma vey aküme düşme cezası verilebilir.

'Irkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele kararı' Mauritius kongresinde yüzde 99 çoğunluğu ile kabul edildi.

Fifa Başkanı Sepp Blatter tedbirlerin 'ırkçılar için artık sonlarının geldiğine ilişkin güçlü bir işaret' olduğuna inanıyor.

Ancak Blatter daha fazla çalışma yapılması gerektiğini de belirtiyor.

Blatter "Biz bu salonda, ırkçılığın durdurulması gerektiğini kabul ediyor olsak da, salon dışında yani kendi ülkelerimizde yapılması gereken çok şey var" dedi.

"Bu konuda sıfır tolerans ve her yerde sıkı cezalar gerekir. Önderlik etmeiz gerekir. Sert ve ödünsüz bir örnek olmamız gerekir."

"Futbol doğru yolu gösterebilir. Biz bir fark yaratabiliriz. Jeffrey Webb liderliğinde yeni kurulan çalışma grubumuz ve sert kararlarımız ile ırkçılara güçlü bir sinyal gönderebiliriz."

Blatter "Ama herkesin yardımına ihtiyacımız var. Biz tek başımıza bu savaşı kazanamayız" diye konuştu.

Fifa ,AC Milan ve Pro Patria arasındaki maçın ırkçı tezahürat nedeniyle iptal edilmesini incelemek için bir çalışma da başlattı.

Alınan bir karar da, ırkçılık potansiyeli olan eylemleri belirlemek ve maç hakemi üzerindeki baskıyı hafifletmek için stadyum içinde bir görevli olması.

Fifa'nın ırkçılıkla mücadele çalışma grubu başkanı Jeffrey Webb, ayrımcı suçlardan suçlu bulunursa, Dünya Kupası'na ev sahibi olan ülkenin bile turnuvadan atılma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Webb "Sahalarda ırkçılık içler acısı bir durumdur. Hiç kimse yasadan muaf olmayacaktır. Bir sorunumuz var ve ihlal halinde bir yaptırım olacağına herkesin dikkatini çekmek gerekir" diyor. Fifa başkan yardımcısı ve Karayipler, Kuzey ve Orta Amerika'dan sorumlu futbol konfederasyon başkanı olan Webb, yeni yasaların 209 üyenin tümü için geçerli olmasını istediğini kaydetti.

Webb "tüm dünyada 209 üye için sıfır toleransa gidiyoruz; 209 üyenin tümünde uygulama sıfır tolerans yönünde olmalı" diyor.