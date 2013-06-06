ABD'nin 84 yaşındaki piyango talihlisi

Piyango talihlileri Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek piyango ikramiyesi 2012 yılının Mart ayında kazanıldı. 656 milyon dolarlık ödülü üç kişi paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 84 yaşında bir kadın, ülke tarihinde piyangodan tek başına en yüksek ikramiyeyi kazanan kişi oldu.

Emeklilikten sonra Florida'ya yerleşen Dört çocuk annesi Gloria MacKenzie, 590 milyon dolarlık ödülü kazanan şanslı bileti 18 Mayıs'ta Zephyrhills'den satın aldı.

Gloria MacKenzie, kazandığı 590 milyon dolarlık ödülün tamamını 30 yıla yayılan taksitlerle almak yerine, 370 milyon dolarlık tek ödeme seçeneğini tercih etti.

Biletini tescil ettirmek ve ödülünü almak üzere piyango şirketinin Tallahassee'deki merkezine oğluyla birlikte gelen MacKenzie, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Ancak daha sonra yazılı bir açıklama yapan MacKenzie, piyango biletini bir süpermarketten aldığını, sıradaki bir başka müşterinin kasada kendisine öncelik tanıdığını belirtti.

Gloria MacKenzie'nin 370 milyon dolarlık ödülü, vergilerin kesilmesinin ardından 278 milyon dolar olarak belirlendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek piyango ikramiyesi 2012 yılının Mart ayında kazanılmıştı ancak 656 milyon dolarlık ikramiye üç kişi arasında bölünmüştü.