Erdoğan Kuzey Afrika'dan dönüyor

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı protestolarının ortasında çıktığı Kuzey Afrika ziyaretinden bugün dönüyor.

Erdoğan'ın Türkiye saatiyle 21.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Erdoğan'ın dönüşünde çok kalabalık bir partili grubu tarafından karşılanacağı yolundaki haberlerle ilgili olarak A Haber'e açıklamasında "Başbakan'ın gövde gösterisine ihtiyacı yok. Karşılamaya gitmeyin" dedi. Parti sözcüsü Çelik, vatandaşları "sağduyulu" olmaya çağırdı.

AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ise Erdoğan'ı karşılama programları olmadığını ancak partililerin "doğal bir refleks gösterebileceğini" söyledi.

Erdoğan Afrika ziyaretine çıkmadan önce yaptığı açıklamalar, polisin Taksim Gezi Parkı'nda oturma eylemi yapan gruba sert müdahalesinden sonra Türkiye'nin bir çok yerinde sokağa dökülen kitleleri öfkelendirmişti. Erdoğan eylamcileri "çapulcu" olarak nitelemişti. Başbakan, "Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde 50'si var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı olun" demişti.

Adana'da bir polis hayatını kaybetti

Gezi Parkı'nda dün gece binlerce kişi Miraç Kandili'ni kutladı. Gece meydanda Kuran okunurken protestocular için dua edildi.

Protestocular, gün boyunca Taksim'e gelenlere kandil simidi dağıttı.

Adana’da da Gezi Parkı göstericilerine müdahale sırasında eylemcileri kovalayan Komiser Mustafa Sarı, inşası devam eden 5 metre yüksekliğindeki alt geçit köprüsünden düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gezi Parkı eylemlerine destek için dün Adana’da gösteriler düzenlenmiş, AKP İl Başkanlığı önünden geçen yaklaşık 500 kişilik bir grup hükümet karşıtı sloganlar atmıştı.

AP: Hükümet hayal kırıklığı yarattı

Taksim Gezi Parkı’ndaki eylemler Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi’nin de gündemindeydi.

AP Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, Türkiye’de ‘yapıcı ve yetkin bir muhalefetin mevcudiyetinden’ şüphe ettiğini belirtip ‘hükümetin protestoların başlangıcındaki tavrıyla hayal kırıklığına uğradığını’ ifade etti.

Oomen-Ruijten, “Türk siyasetinde uzlaşma kavramı bulunmuyor” yorumunu yaptı.

AB Komisyonu Aday Ülkeler Masası Başkanı Alexandra Cas Granse ise, hükümetin olayların başlangıcındaki tavrını ve medyanın tamamının otosansürünü eleştirdi.

AB Genişleme Komiseri Stefan Füle de, 6-7 Haziran’da İstanbul’da, Başbakan Tayyip Erdoğan ve AB Bakanı Egemen Bağış’ın yanı sıra Taksim Platformu ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek.