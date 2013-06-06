Türkiye'de internete müdahale korkusu

Türk hükümetinin internet kullanımına müdahele edeceği korkuları nedeniyle, bir çok kişi internet kullanımı için sanal paylaşım ağlarına yöneliyor.

AnchorFree, bedava sanal paylaşım ağı Hotspot Shield'ın yerel kullanımında % 1000 büyüme olduğunu bildirdi.

Anchor'a göre, Türkiye'de günde ortalama 9.800 olan yüklemeler geçen hafta sonu 98.487'a yükseldi.

Mobil versiyonu Türkiye'deki gösterileri izleyen günlerde, en çok indirilen beşinci iPhone uygulaması haline geldi.

Polisten protestolara sert tepkiler sonrasında, bazı eylemciler bunu internete baskıların takip edebileceğine inanıyor.

Hotspot Shield yazılımı güvenli tarama sağlayarak, kişisel bilgilerin özel kalması olanağı sunuyor.

Bu, internetin sansürlendiği bölgelerde yaygın olarak kullanılıyor.

Tunus ve Mısır gibi ülkelerdeki "Arap baharı" diye nitelendirilen ayaklanmalar sırasında da çok popülerdi.

Twitter tutuklamaları

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'ı bir "bela" ve sosyal medyayı "topluma en kötü tehdit" olarak nitelemişti.

Çarşamba günü polis Twitter'da "yanlış bilgi yaymak" suçlamasıyla, İzmir'de 34 kişiyi gözaltına alarak savcılığa sevt etti.

Türkiye'deki televizyon kanallarının çoğu, protestoları yansıtmadıkları için protestoların hedefi oldu.

Facebook'ta yayınlanan bir video bu durumla alay eden bir aktivisti görüntülüyor.

Anlatıcı, "Taksim Meydanı'nda bir protesto var. Bunu bilmediğinizi düşünüyorum, sadece bildirmek istedim. Ben gönüllü muhabiriniz olabilirim" diyor.

Twitter kullanıcısı @ela-suleymangil de bir çok kişinin ruh halini şöyle özetlemiş: "Devrim televizyonda yayınlanmayacak, twit edilecek".