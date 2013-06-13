Şırınga yerine bantla aşı dönemi

Aşıların şırıngasız olarak ucuz ve etkili bir şekilde yapılmasını sağladığı belirtilen "aşı bantları" İskoçya'nın Edinburgh kentindeki bir konferansta tanıtıldı.

TEDGlobal konferansında bu yamaların dünya genelinde hastalıklarla mücadelede büyük bir dönüşüm sağlayabileceği kaydedildi.

Avusytralya'daki Brisbane Queensland Üniversitesi'nden Prof. Mark Kendall yeni yöntemin bu aşının sıtma gibi hastalıklarla mücadele açısından umut vadettiğini söyledi. Ancak diğer uzmanlar, bu yöntemin bazı hastalar için uygun olmayabileceğine dikkat çekti. Prof Kendall aşı bantını, 160 yıl önce Alexander Wood'un ilk iğne ve şırınga patenti için başvuru yaptığı Edinburgh'da tanıttı, "Patenti alınan iğneler, neredeyse bugün kullandıklarımızın aynısı. Bu 160 yıllık bir teknoloji." dedi. Kendall'a göre nano bantlar, iğne korkusu olan hastalar ve kirli iğnelerle hastalığın bulaşmasının önlenmesi açısından önemli avantajlar içeriyor.

Normal aşının yüzde biri kadar

Deriye kuru olarak uygulanan bantın yüzeyindeki binlerce minik uç, aşının derinin altına nüfuz etmesini sağlıyor. Nano bantların, derinin hemen altındaki hücreleri hedef aldığını belirten Kendall "Anlaşılan kasa giren geleneksel iğnelerle bu hücreleri ıskalıyorduk" dedi. Queensland Üniversitesi'nde grip aşısı nano bantlarla denendi. Araştırmacılara göre, nano bantla yapılan aşılarda bağışıklık tepkisi, geleneksel şırıngalarınkinden tamamen farklı oldu. Bu yöntemle gereken aşı miktarı da çok daha az. Bazı durumlarda normal aşının yüzde biri bile yeterli oluyor. Kendall'a göre, 10 dolara mal olan bir aşı bu yöntemle 10 sente düşebilecek.