'İmdat polis! Fahişe çirkin çıktı'

İngiltere'de bir adam, buluştuğu fahişeyi beğenmeyince polise şikayette bulundu.

Polisin acil hattını arayan adam, "tarif ettiği gibi güzel" çıkmayan fahişe hakkında Tüketiciyi Koruma Yasası'nı ihlalden soruşturma açılmasını istedi.

1979 tarihli Tüketiciyi Koruma Yasası, satılan malların belli bir kalitede ve yapılan tanıma uygun olmasını şart koşuyor.

Batı Midlands polisi adı açıklanmayan adama, polisin vaktini ziyan etmemesi için uyarıda bulundu.

Adam polise, bir otelin park yerinde buluştuğu fahişeyle tartıştığını, kadının da bunu üzerine aracın anahtarlarını alarak arabadan indiğini, sonra anahtarları atıp kaçtığını söyledi.

'İnanılmaz bir şey"

Polisin verdiği bilgiye göre, adam ' ihbar' telefonunda şöyle konuştu:

"Buluşmayı ayarlamadan önce, kendisini dürüst bir şekilde tarif etmesini istedim, yoksa hizmetinden yararlanmayacağımı söyledim. Oysa kendini bambaşka tarif etmiş. Para vermeyince kızdı."

Solihull polisinden Jerome Moran, daha sonra fahişeyi şikayet eden adamı geri arayıp tavsiyelerde bulunmuş.

Moran "İnanılmaz bir şey. Adam gerçekten hiçbir suçu olmadığına inanıyor ve polisin soruşturma açması gerektiğini düşünüyordu. Kadının suç işlemediğini ve para karşılığı seks yapmaya çalıştığı için asıl kendisinin yasalara aykırı davrandığını anlattım" dedi.

Adam adres bilgilerini vermediği halde, polis bunu tespit edip bir uyarı mektubu göndermeyi de ihmal etmedi.