Erdoğan: Gezi Parkı mesajı alınmıştır

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemcilerine seslenerek, "Eğer sizin mesajınız Taksim Gezi Parkı ise, bu mesaj alınmıştır ve değerlendirmesi yapılmıştır." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Gezi Parkı'nda bir Açıkhava tiyatrosu kurulduğunu da savundu.

Başbakan "Perde arkasını gizlediler. Perdenin önü başka, arkası başka. Önde samimi gençler, arkada illegal örgütler var" dedi.

Bu arada, Gezi Parkı protestolarının organizatörlerinden olan ve dün gece temsilcileri başbakan ile görüşen Taksim Dayanışması bir açıklama yaparak, Erdoğan'la görüşmenin ardından alacakları kararın, "ortak bir iradenin kararı" olacağını belirtti.

Grup bu nedenle de 7 eş zamanlı forum düzenleyerek konuyu değerlendireceklerini ve öyle karar alacaklarını açıkladı.

Reyhanlı'da 53 Sünni vatandaşımız öldü

Taksim olayları ile Reyhanlı saldırısının Türkiye'nin "zincirlerini kırdığı anlarda" meydana geldiğini söyleyen Erdoğan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki çifte bombalı saldırıyla ilgili olarak, "Reyhanlı'da dikkat edilirse 53 Sünni vatandaşımız ne yazık ki şehit edildi. Peki bu tezgahın arkasında kimler var, kimler bulunuyor?" şeklinde konuştu.

Başbakan Gezi Parkı protestoları ile ilgili olarak ayrıca, "Ancak o sahnede ön tarafta samimi duygularla oraya gelmiş inanlar olduğunu biliyoruz. O sahnede fırsatçıların olduğunu da biliyor. Terör örgütleriyle iç içe olan kişilerdir."

"Taksim'de bu sahnenin perdesinin arkasında çok farklı bir tablo var. İki haftadır hem Türkiye'de hem dünyada aynı anda aynı zamanda Taksim'deki görüntüler gösteriliyor. Kim basıyor bu düğmeye. Düğmeye basış dışardan. Gezi Parkı bu işin kullanılan enstrümandır." dedi.

İngiltere başbakanına Türkiye sorusu

BBC World News'te bir programa katılıp izleyicilerin sorularını yanıtlayan İngiltere Başbakanı David Cameron, Türkiye'den Gezi Parkı protestocularından Sezin Tekin'in Türkiye'de protestolara sert müdahale ile ilgili sorusunu yanıtlarken, "Londra'dan Türkiye'deki olaylarda polisin tam olarak nasıl davrandığını kestirmek zor" dedi.

Cameron ayrıca, "Gezi Parkı gösterilerini tartışırken, Türkiye'de son on yıldan uzun bir süredir yaşanan ilerlemeyi unutmamalıyız" da deyip, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasının hem birlik hem de Türkiye için iyi olacağını da ifade etti.