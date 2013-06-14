Guardian Erdoğan'ı TOMA'ya benzetti

Türkiye'de Gezi Parkı'nda paşlayan ve hem İstanbul'a hem de diğer illere yayılan toplumsal gösterilerde polisin göstericilere sert ve orantısız müdahalesi ilk günden beri tartışılıyor.

Bu tartışma aynı zamanda TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) sözcüğünün de sık sık kullanılmasına zemin hazırlıyor.

Protesto gösterilerinin başlamasından bu yana TOMA'lar kimi zaman çatışmalar çerçevesinde gündeme geldi kimi zaman da, çoğunlukla eylemcilerin sosyal medya üzerinden paylaştıkları şakalara konu oldu.

Örneğin Ankara'da eylemlerin merkez noktalarından birisi olan Tunalı Hilmi Caddesi'nin adı sosyal medyada bir anda TOMA'lı Hilmi Caddesi'ne dönüştü.

Bugün TOMA'lar Guardian gazetesinin usta çizeri Steve Bell'in karikatürünün de konusu.

Bell'in karikatüründe, arka planda bir gaz bulutunun içinde elleri coplu polislerin siluetinin görüldüğü karikatürde, Başbakan Erdoğan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı, TOMA olarak resmedilmiş.

Üzerinde bir Türk bayrağı asılı olan TOMA'nın önü ise, başına bir hilâl yerleştirilmiş ve bir filin hortumuna benzetilmiş burnundan tazyikli su fışkırtan Recep Tayyip Erdoğan'ı gösteriyor.