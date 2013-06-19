Kuzey Kore'de 'Kavgam' tartışması

Kuzey Kore, ülke lideri Kim Jong-un'un, doğum gününde üst düzey yetkililere Adolf Hitler'in Kavgam (Mein Kampf) kitabını hediye ettiği yolundaki haberleri sert bir dille yalanladı.

Kuzey Kore'de kaçan ilticacılar tarafından işletilen bir internet sitesinde yer alan habere göre, Kim Jong-un, Ocak ayında, üst düzey yetkililerden bu kitabı okuyup incelemelerini istedi.

Kuzey Kore, 'pislik' diye nitelediği ilticacıları öldürme tehdidinde de bulundu.

Adolf Hitler, yaşamının ilk dönemini, siyasi görüşlerini ve nasyonal sosyalizmin ilkelerini anlattığı Kavgam adlı kitabı 1924'te, başarısız bir darbe girişimi ardından girdiği hapiste yazmıştı.

Haber ilk olarak New Focus International adlı internet sitesinde, Çin'de bulunan bir Kuzey Koreli yetkili adı açıklanmadan kaynak gösterilerek yayınlandı.

Habere göre gizli kaynak, "Kim Jong-un, Hitler'in İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'yı kısa sürede inşa ettiğini söyledi. Üçüncü İmparatorluk* dönemini iyice incelememizi ve bundan ders çıkarmamızı istedi" dedi.

Üçüncü İmparatorluk* Alman nasyonal sosyalistlerin 1933'ten 1945'e kadar olan dönemde ülkelerine verdikleri, Büyük Alman İmparatorluğu olarak da kullanılan ad.

Haber ardından ülkenin resmî haber ajansı KCNA Kuzey Kore'de güvenlik güçlerinin bağlı olduğu Halk Güvenliği Bakanlığı'nın bir açıklamasını yayınladı.

Açıklamada, 'bir grup pislik tarafından yazılan haberin, çaresizce Kuzey Kore'nin ilerleyişini engellemeye çalışan bir karalama kampanyasının sonucu' olduğu savunuldu.

Açıklamada, ilticacıların Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanıldığı iddia edildi ve 'Halk Güvenliği Bakanlığı'nın bu pislikleri ortadan kaldırmak için kararlı olduğu' ifadesine yer veridi.

Adolf Hitler'in Kavgam kitabı, Almanya, Fransa, Avusturya, Polonya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmış durumda. Kitabın yayın hakları Bavyera hükümetinin elinde.