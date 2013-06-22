Suriye'nin Dostları'ndan Esad karşıtlarına destek

Katar'ın Doha kentinde biraraya gelen Suriye'nin Dostları grubu dışişleri bakanları, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a karşı mücadele eden gruplara acil yardım sağlama konusunda anlaştı.

Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir el-Sani, 'silah sağlamanın barışa ulaşmanın tek yolu olabileceğini' söyledi.

Dışişleri bakanları, Suriye'yi İranlı savaşçıları ve Hizbullah militanlarını kullandığı için de eleştirdi.

Suriye'nin Dostları grubu Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'den oluşuyor.

Yapılan toplantının ardından açıklanan ortak bildirgede, 'Her ülkenin kendi uygun gördüğü şekilde, Esad rejimi ve onun müttefiklerinden gelen zalimce saldırılara karşılık verebilmesi için, arazideki muhaliflerin ihtiyaç duydukları tüm malzeme ve donanımın bir an önce sağlanmasına karar verildiği' açıklandı.

Açıklamada İranlı savaşçıların ve Hizbullah militanlarının bir an önce Suriye'den çekilmesi çağrısı da yapıldı.

Davutoğlu: Muhalefete desteğimiz artarak sürecek

Toplantıya katılmak için Doha'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başından beri Suriye muhalefetini desteklediğini belirtti.

Davutoğlu, "Suriye muhalefetine desteğimiz açıktır. Bundan sonra bu destek güçlenerek devam edecektir. Suriye muhalefetinin bir an önce kendi iç bütünlüğünü koruyarak genişlemesi için yapılan çalışmalar da bugünkü toplantıda ele alındı. Önümüzdeki dönemde Suriye konusundaki diplomatik çalışmalara hız vereceğiz. Alanda yaşanan gelişmelere karşı alınacak güvenlik tedbirlerini de daha detaylı olarak konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Davutoğlu, Suriye'deki gelişmelerin artık tüm dünyayı etkileyen bir boyuta ulaştığına dikkati çekerek, "Suriye, şu ana kadar kendi iç gerilimlerini yaşayan bir ülke olarak görülüyordu. Ancak maalesef son gelişmeler, krizin bölgesel bir nitelik kazanmasına, uluslararası gerilim alanı oluşturmasına sebebiyet verdi" dedi.

ABD'nin açıklamasıyla birlikte Suriye'de kimyasal silah kullanıldığının kesinlik kazandığını belirten Davutoğlu şöyle konuştu:

"Suriye krizinin başta Lübnan olmak üzere çevre ülkelere yayılması, hem de bir insanlık suçu niteliği taşıyan kimyasal silah kullanımının ortaya çıkması çok daha kararlı bir tutumu gerekli kılıyor. Bugün 11 bakan olarak bu kararlı tutum çerçevesinde atılacak adımları önce özel olarak görüştük, daha sonra da heyetlerimizle bir araya geldik. Bundan sonra bir taraftan Cenevre toplantısı için diplomatik çabalar sürdürülürken diğer taraftan Suriye'de, alanda yaşanan ve gittikçe daha ağır bir nitelik kazanan gelişmelerin insani krizlere yol açması hususunda alınacak tedbirleri kapsamlı bir şekilde ele aldık."