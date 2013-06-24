Müşerref vatana ihanetten yargılanacak

Pakistan hükümeti, eski Devlet Başkanı General Pervez Müşerref'in 'vatana ihanet' suçlamasıyla yargılanması için işlemlerin başlatılacağını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Parlamento'da yaptığı konuşmada, "Müşerref'in davranışları vatana ihanettir ve bu suçtan yargılanıp hesap vermelidir" dedi.

Pakistan'da yüksek mahkeme, uzun süredir, Müşerref hakkında yapılan suçlamaları değerlendiriyor. Pervez Müşerref, 2007 yılında ülkede olağan üstü hâl ilan ederek anayasayı etkisiz kılmış ve ülkenin üst düzey yargıçlarını görevden almıştı.

Pervez Müşerref, kendisine yöneltilen suçlamalardan hüküm giyerse, ölüm cezasına çarptırılabilecek.

11 Mayıs'ta Navaz Şerif'i iktidara getiren seçimler öncesinde kurulan geçiş hükümeti, Müşerref hakkında bir dava açmayı reddetmiş, bunun yeni seçilecek hükümetin görevi olduğunu savunmuştu.

Navaz Şerif konuşmasında, "Müşerref anayasayı iki kere ihlâl etti. 1999'da seçilmiş bir hükümeti devirdi. Yargıçları görevden alıp hapse attırdı" dedi.

Şerif, hükümetinin, Parlamento tarafından 2012 yılında oybirliğiyle onaylanan, Müşerref'in 'vatana ihanetten yargılanması' kararını da uygulamaya kararlı olduğunu söyledi.

General Pervez Müşerref Mart ayında sürgün yaşamını sona erdirerek ülkesine döndü.

Müşerref 1999 yılındaki darbeyle işbaşına gelmiş, ilerleyen yıllarda yapılan serbest seçimleri kazanan partilerin azil süreci başlatması ardından Pakistan'dan kaçmıştı.