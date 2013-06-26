ABD'de tarihi eşcinsel evliliği kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme California'da eşcinsel evliliği yasaklayan kanunu geri çevirdi.

Hâkimler, Evliliğin Korunması Kanunu olarak bilinen ve eşcinsellerin kadın-erkek evliliğinin verdiği haklardan yararlanmalarını engelleyen yasanın eşcinsel çiftlere karşı ayrımcılık yaptığına karar verdi.

Kamuoyu yoklamaları, Amerikalıların çoğunun eşcinsel evliliklere destek verdiğini ortaya koyuyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararı, eşcinsel evliliklerini yasaklayan 30 kadar ABD eyaletindeki durumu değiştirmiyor.

ABD'de toplam 12 eyalet ve Columbia Bölgesi eşcinsel evlilikleri tanıyor.

Yüksek Mahkeme'nin bugün karar verdiği davayı 83 yaşındaki Edith Windsor açtı.

Windsor, 2009 yılında eşi Thea Spyer öldükten sonra Evliliğin Korunması yasası nedeniyle 350 bin dolar veraset vergisi ödemek zorunda kalmıştı

Evli çiftlerin böyle bir vergi ödemesi gerekmiyor.

Başkan Barack Obama yönetiminin Evliliğin Korunması yasasının iptalinden yana olduğu düşünülüyor.

Yüksek Mahkeme dünkü oturumunda California'da eyalet düzeyinde alınan ve eşcinsel evliliğin geçersiz olmasını öngören yasal düzenlemeyi ele almaya başlamıştı.

California'da eşcinsel evlilik kabul edilmiş ancak 2008 yılında sonuç veren bir referandum kampanyası sonrasında halkoyuyla iptal edilmişti.

Yapılan kimi yorumlarda California'daki yasanın federal Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmesinin federal yönetim ile eyaletler düzeyindeki yasama yetkisi açısından tartışmaya yol açabileceği söyleniyor.