Avustralya başbakanı parti liderliğini kaybetti

Avustralya'da Başbakan Julia Gillard, iktidardaki İşçi Partisi'nin liderliğinden düşürüldü.

Partinin yeni lideri Kevin Rudd, Gillard'ın çağrısının ardından yapılan oylamada 45'e karşı 57 oy ile başkanlığa seçildi.

Değişiklik, 14 Eylül'de yapılacak genel seçimlerin öncesine rastlıyor.

Kamuoyu yoklamaları İşçi Partisi'nin genel seçimleri kaybedeceğine işaret ediyor.

Birçok gözlemci, Rudd'ın seçmen nezdinde Gillard'dan daha popüler olduğunu ve İşçi Partisi'nin Rudd başkanlığında daha iyi bir performans göstereceğine inanıyor.

Ülkede son seçimler, Gillard başbakanlığı Rudd'ın elinden aldıktan üç yıl sonra 2010 yılında yapılmıştı.

Gillard, seçimden önce, kaybetmesi durumunda siyaseti bırakacağını açıklamıştı.

Parti başkanlığı için yapılan oylamadan hemen önce taraflar arasında arabuluculuk yapan Bill Shorten, Rudd'ı desteklediğini açıkladı.

BBC'nin Sidney'deki muhabiri Nick Bryant İşçi Partisi'nin iktidarda kalmak istediğini ve bunun için en iyi yolun da Rudd'ı liderliğe getirmek olduğunu düşündüğünü aktarıyor.

Birçok kişi, Rudd'ın gelecek seçimi kazanabileceğine inanmamakla birlikte, yeni liderin İşçi Partisi'nin kayıplarını azaltabileceğini düşünüyor.

Rudd'ın yemin ederek göreve başlaması için Gillard'ın başbakanlıktan istifasını vermesi gerekecek.

Rudd oylama sonucunda partinin başına geçecek ancak başbakanlığa gelemeyecek.