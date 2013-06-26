Boğa heykelinin boynuzuna düşen genç öldü

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir üniversite kampüsünde bulunan boğa heykelinin boynuzunun üzerine düşen bir genç öldü.

Miguel Martinez adlı gencin Lubbock kentindeki Teksas Teknoloji Üniversitesi'ndeki parkta, heykelin boynuzunun üzerine düşüp, göğsünden yaralandığı belirtildi.

Martinez'in iki yetişkinin eşliğinde, diğer dört gençle birlikte saklambaç oynarken boynuzun üzerine düştüğüne inanılıyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Martinez'in annesi Judith Leseberg CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, 'Yerdeki ışıklara takıldı. Sanırım dengesini kaybetti ve boynuzlardan birinin üzerine düştü. Bu hepimiz için çok zor. Hiçbir anne çocuğunun başına böyle bir olay gelmesini beklemez" dedi.

Üniversite de bu tür olayların tekrarlanmaması için ne yapabileceklerini gözden geçireceklerini açıkladı.