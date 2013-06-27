‘Dünyanın en hızlı’ 4G bağlantısı

Dünyada bugüne kadar geliştirilmiş en hızlı 4G bağlantısı olduğu iddia edilen bağlantı sistemi Güney Kore’de kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Telekomünikasyon şirketi SK Telecom tarafından hizmete sunulan LTE-A adlı hızlandırılmış 4G ağı sayesinde, saniyede 150 megabite kadar büyüklükte dosya indirilebileceği belirtiliyor.

Şirket, Temmuz ayının başından itibaren full HD 1080p formatında video yayını hizmetine başlayacağını da açıkladı.

Şirket tarafından ayrıca eskiye oranla çok daha kaliteli görüntü ve ses kalitesine sahip görüntülü toplu sohbet hizmetinin de sunulacağı belirtildi.

Mevcut akıllı cihazlar LTE-A uyumlu değil.

Samsung'dan uyumlu model

Samsung, Galaxy S4 model cep telefonunun LTE-A uyumlu bir versiyonunu hazırlayarak piyasaya sunarak yeni ağa uyumlu ilk akıllı cihazı üreten şirket oldu.

SK Telecom’dan yapılan açıklamada yıl sonuna kadar LTE-A uyumlu altı akıllı cihazın daha piyasaya sürüleceği belirtildi.

LTE-A sistemi ülkede şimdilik aralarında başkent Seul’ün de bulunduğu 44 şehirde hizmete sunuldu. SK Telecom, yıl sonuna kadar bu sayıyı iki katına çıkarmayı planlıyor.

Dünyada birçok ülkede henüz 4G bağlantısı bulunmuyor.

Son olarak İngiltere'de EE telekomünikasyon şirketi, 4G ağına erişim hizmeti sunmaya başlamıştı.