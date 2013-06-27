Gezi eylemlerindeki maskenin öyküsü

Keskin, üçgen hatlı, hınzırca gülümseyen suratlı bugünkü maskeler, aslında ilk kez 1982 yılında yayınlanan 'V for Vendetta' çizgi romanında ortaya çıktı. Çizgi roman, Guy Fawkes maskeli bir anarşistin, faşist bir İngiliz hükümeti ve onun işbirlikçisi olan medyayı devirme girişimini konu alıyor.