Gezi eylemlerindeki maskenin öyküsü
Gezi eylemleriyle birlikte Türkiye'de de popüler hale gelen maskenin öyküsü 400 yıl öncesine dayanıyor.
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Maskenin hikayesi yaklaşık 400 yıl öncesine dayanıyor. 5 Kasım 1605'de İngiltere Parlamentosu'nu patlayıcı yerleştirerek havaya uçurmaya çalışan Guy Fawkes, girişimi başarısız olunca yakalandı.
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Fawkes ve Katolik yandaşları, Protestan Kral I. James'i öldürüp yerine Katolik bir kral geçirmeyi hedefliyordu. Fawkes halkın önünde idam edildi.
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Saldırı girişiminin başarısız olması İngiltere'de her yıl 5 Kasım'da Bonfire Night adındaki gecede kutlanıyor. 20. Yüzyıldaki bu kutlamalarda Guy Fawkes kuklaları da yakılıyordu.
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Günümüzdeki 5 Kasım kutlamaları artık birer eğlence etkinliğine dönüşmüş durumda.
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Keskin, üçgen hatlı, hınzırca gülümseyen suratlı bugünkü maskeler, aslında ilk kez 1982 yılında yayınlanan 'V for Vendetta' çizgi romanında ortaya çıktı. Çizgi roman, Guy Fawkes maskeli bir anarşistin, faşist bir İngiliz hükümeti ve onun işbirlikçisi olan medyayı devirme girişimini konu alıyor.
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V for Vendetta ve ünlü maske figürünün dünya çapında popülerliğini artırması 2005 yılında 'V for Vendetta' kitabından esinlenerek çekilen ve aynı adı taşıyan Hollywood yapımı film sayesinde oldu.
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Filmde başrollerde Natalie Portman ve Hugo Weaving bulunuyordu. Filmle birlikte maskelerin kullanımı dünya çapında yayılmaya başladı.
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Maskeler dünyanın dört yanında muhalif göstericilerin simgesi haline geldi. Özellikle son yıllardaki İşgal Et (Occupy) hareketlerinde maskelere yoğun ilgi vardı.
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Maskeler, Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte bazı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki gösterilerde de kullanıldı.
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Hacker grubu Anonymous'un simgesi bu maske.
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Ve Türkiye... Maskeler Türkiye'deki eylemlerde daha önce de kullanılmıştı ama Gezi Parkı eylemlerinde kullanımı yaygınlaştı.
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Birçok genç erkek gibi genç kadınlar da gösterilerde bu maskeleri taşıdı.
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Maskeler o kadar ilgi gördü ki gösteri yapılan yerlerde sadece bu maskeleri satan seyyar satıcılar ortaya çıktı.
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Maskeler son olarak Brezilya'daki eylemlerde de yoğun olarak kullanıldı. Maskeler artık dünya çapındaki protesto hareketlerinin ortak simgelerinden birine dönüşmüş durumda.