Mısır: On binlerce kişi Mursi'yi protesto ediyor

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir meydanında toplanan on binlerce kişi bir yıl önce seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin istifasını istedi.

Binlerce kişi protestolar için geceyi Mursi'nin selefi Hüsnü Mübarek'i deviren ayaklanmanın başladığı meydanda geçirdi.

Mursi'nin göreve gelişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Kahire'de başkanlık sarayının önünde ve diğer kentler de protestolar yapılması planlanıyor.

Protestocular, Mursi'nin zor durumdaki ekonomi için çözüm üretemediğini ve güvenlik sorunlarını çözemediğini söylüyor.

Mursi'nin taraftarları ise Cumhurbaşkanı'na destek gösterileri düzenleyecek.

Kahire'de bulunan BBC muhabiri Alim Makbûl'e göre, Mısırlılar haftalardır 30 Haziran'ı konuşuyor ve muhalefet Mursi istifa edip erken seçim kararı almadan meydanı terk etmeyeceğini söylüyor.

Muhabirimize göre toplumun büyük bir bölümü de Mursi'nin seçilmiş bir lider olduğunu, görev süresinin sona ermesinin beklenmesi gerektiğini düşünüyor. Muhabirimiz bu anlamda toplumda ciddi bir bölünme yaşandığını ve bunun sokaklara da yansıdığını vurguluyor.

'İkinci Mısır Devrimi'

Protestocular İslamcı Cumhurbaşkanı Mursi ve müttefiki Müslüman Kardeşler'in politikalarından rahatsızlık duyuyor.

Muhalifler erken seçim çağrısını içeren bir dilekçeyi 22 milyon kişinin imzaladığını söylüyor. Dilekçenin arkasında liberal ve seküler muhalefeti bir araya getiren Temerrüt (İsyan) adlı taban hareketi var.

Ancak, eylemlere Mursi'nin siyasi ve ekonomik politikalarından hoşnut olmayan sıradan Mısırlılar da katılıyor.

Eylemciler, Tahrir meydanından cumhurbaşkanlığı sarayına yürümeyi planlıyor.

Bugünkü protestolar için Dubai'den gelen Hanan Bekr adlı bir eylemci, BBC'ye 'Müslüman Kardeşler rejimi devrilinceye kadar meydandan ayrılmayacağını' söyledi.

Bekr, "Halkın ikinci Mısır devrimine destek vermesini istiyoruz. Eğer Mısır İslami aşırılığa teslim olursa tüm bölge etkilenir. Mısır'da tüm dinlere yer var. Ben Ermeni Katolik Okulu'nda okumuş bir Müslümanım" dedi.

Güney Afrika'da bulunan ABD Başkanı Barack Obama, tüm tarafların şiddetten uzak durmasını istedi ve güvenlik güçlerine itidalli olma çağrısında bulundu.