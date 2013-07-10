FARC'ın partisine meşru siyaset yolu

Kolombiya'da solcu Kolombiya Devrimci Silahlı güçleri FARC örgütünün siyasi kanadı Vatansever Birlik'in yeniden yasal siyaset yapmasına izin verildi.

Bu kararla, 1985'te kurulan parti gelecek yılki seçimlere katılabilecek.

Vatansever Birlik'in, 2002'deki seçimlere girişi, aday gösteremediği gerekçesiyle engellenmiş ve parti yasal statüsünü kaybetmişti.

Ancak Yüksek Mahkeme, parti o dönem devlet destekli ölüm timleri tarafından hedef alındığı için yasal statüsünün geri verilmesine hükmetti.

Karar, hükümet ve FARC arasındaki barış görüşmelerinin yapıldığı bir dönemde alındı.

50 yıldır süren şiddeti sona erdirmek için başlatılan görüşmeler Küba'da yapılıyor.

Taraflar bir barış anlaşması imzalandığı takdirde, ülkenin en büyük gerilla grubu olan FARC'ın legal siyasete nasıl dâhil edileceğini görüşüyor.

Hafifletici nedenler

Vatansever Birlik, 1985'te FARC'ın dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Belisario Betancourt ile yaptığı barış görüşmeleri sırasında kurulmuştu.

Ancak parti, 2002'deki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösteremeyince yasal statüsünü kaybetti.

Ama mahkeme kararında, Vatansever Birlik'in Kolombiya seçim yasalarında uymamasında hafifletici nedenler bulunduğu belirtildi.

Partinin üç bin kadar üyesi ve birkaç cumhurbaşkanı adayı, hükümetin göz yummasıyla sağcı milisler ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından öldürülmüştü.

Uzmanlar, bu durumun FARC'a siyaset yolunun kapandığını ve tek yöntemin silahlı mücadele olduğuna ikna ettiğini söylüyor.

1960'lı yıllarda başlayan çatışmalarda 600 bin kişi öldü ve resmi tahminlere göre üç milyondan fazla kişi, ülke içinde mülteci durumuna düştü.

2011'de 16 bin silahlı üyesi olduğu sanılan Farc'ın şu anda sekiz bin kadar militanı olduğu belirtiliyor.

FARC geçen yıl ülkeyi rehin alma olayları oranında dünya birincisi haline getiren fidye için adam kaçırma eylemlerinden vazgeçtiğini duyurmuştu.