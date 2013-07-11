Lahey'den Karaciç'e yeniden soykırım suçlaması

Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi, Sırp lider Radovan Karaciç hakkında soykırım suçlamasın düşürülmesi kararını bozdu.

'1992 yılının Mart-Aralık ayları arasında Bosna'nın çeşitli bölgelerinde soykırım işlendiği' iddiası kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlanamadığı gerekçesiyle geçen yıl Haziran ayında düşürülmüştü.

Ancak Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi, bu kararı bozdu ve Karaciç'in bu suçtan da yargılanmasına hükmetti.

Bu kararın ardından Karaciç toplam 11 suçtan yargılanacak.

11 soykırım suçlaması

68 yaşındaki Karaciç, 1990'lı yıllardaki Bosna savaşında binlerce kişinin öldürüldüğü saldırıların emrini vermekle suçlanıyor.

Kendi savunmasını yapan eski Sırp lider 11 adet soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddiasını reddediyor.

Karaciç'in yargılandığı olaylar arasında 44 ay süren Saraybosna kuşatması da var. Bu süre içinde sürekli bombalanan Saraybosna'da en az 12 bin kişi hayatını kaybetmişti.

1995'teki Srebrenitsa katliamında ise aralarında çocukların da bulunduğu 8 binden fazla Bosnalı Müslüman öldürülmüştü.

Karaciç ayrıca, 1995 yılında 284 Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerini canlı kalkan olarak kullanmakla da suçlanıyor.

13 yıl firar hayatı yaşadıktan sonra 2008'de yakalanan Karaciç, çatışma bölgelerinde yaşananlardan haberi olmadığını savunuyor.

Savcılar, Karaciç'in eski Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç gibi oyalama taktiklerine başvurduğundan endişe ettiklerini söylüyor.

Aynı mahkemede yargılanan Miloşeviç, oyalama taktikleriyle davayı uzatmış ve 2006'da karar açıklanmadan ölmüştü.