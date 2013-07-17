Glee oyuncusu Monteith'in ölüm sebebi eroin

Kanada'nın British Columbia eyaletinin adli tıp birimi, ünlü 'Glee' dizisi oyuncusu Cory Monteith'in ölümüne aşırı dozda eroin ve alkolün neden olduğunu açıkladı.

Dizide Finn Hudson karakterini canlandıran 31 yaşındaki oyuncu Cumartesi günü Vancouver'da kaldığı otel odasında ölü bulunmuştu.

Çekimlerin ilk başladığı 2009 yılından beri dizide oynayan Monteith, Nisan ayında uyuşturucu bağımlılığı için tedavi görmeye başlamıştı.

Diziyi çeken Fox TV'nin yetkilileri Monteith'i "olağanüstü derecede yetenekli biri" olarak nitelemişti.

Adli tıp birimi yaptığı açıklamada "Monteith'in ölümünün çok korkunç bir kaza olduğu dışında bir bulguya rastlamadık." dedi.

Açıklamada, yapılan otopside oyuncunun ölümüne "eroin ve alkol karışımıyla gelen uyuşturucu zehirlemesinin" neden olduğu belirtildi.

Güvenlik kameralarından elde edilen bulgulara dayanılarak Monteith'in öldüğü sırada yalnız olduğu düşünülüyor.

Otelin güvenlik görevlileri 13 Temmuz günü oyuncusunun odasını boşaltmaması üzerine harekete geçmişti.