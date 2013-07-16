Hubble teleskobu Neptün'ün bir uydusunu daha keşfetti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Hubble uzay teleskobunun Neptün gezegeni yörüngesinde yeni bir ay keşfettiğini doğruladı.

S/2004 N1 adı verilen ay, dev gezegenin bilinen 14. uydusu oldu.

20 km çapı ile Neptün sisteminin bu en küçük uydusu, gezegen etrafında bir turunu 23 saatte tamamlıyor.

Amerikan astronot Mark Showalter, yeni uyduyu Neptün etrafındaki halkaları incelerken keşfetti.

NASA bu uydunun çıplak gözle görülebilen en soluk yıldızdan neredeyse 100 milyon kez daha karanlık olduğunu açıkladı.

Yeni uydu öyle küçük ki Voyager uzay aracı 1989'da Neptün yakınlarından geçip bu gezegenin aylarını ve halkalarını incelerken onu gözden kaçırmış.

Astronot Showalter'in yeni uyduyu keşfi, Neptün'ün 2004-2009 yılları arasında Hubble'dan çekilen 150'den fazla fotoğrafını incelerken her fotoğrafta beyaz bir benek tespit etmesiyle ortaya çıkmış.

Showalter, "Uydular ve kavisler çok hızlı hareket ederken ayrıntıları görebilmek için onların hareketini takip edebilecek bir yöntem geliştirmek gerekti. Tıpkı koşan bir atleti görüntüleyen fotoğrafçı gibi; atlet odak noktasında kalır, arka plan bulanıktır." dedi.