Putin: 'Snowden Rusya'da köşeye sıkıştırıldı'

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Amerikalı yetkililerin, istihbarat bilgileri sızdıran firari Edward Snowden'ı Rusya'da bir bakıma köşeye sıkıştırdığını söyledi.

Ama Putin, Snowden'ın gidebilecek durumda olsa ülkeden ayrılacağını da ekledi.

Eski istihbarat analiz uzmanı birçok Latin Amerika ülkesinden iltica teklifi almış olsa da Moskova Havalimanı'nın transit bölgesinden ayrılabilmesi için geçerli belgeleri yok.

Snowden, Amerika Birleşik Devletleri tarafından gizli bilgileri sızdırmakla suçlanıyor.

Putin her ne kadar firari Snowden'ı Amerikalı yetkililere teslim etmeyi reddetse de, Rusya'da kalabilmesi için Amerika'nın gizli istihbarat bilgilerini sızdırmaktan vazgeçmesini şart koşmuştu.

Putin, Snowden'ın "duruşunu değiştirdiğine" dair belirtiler olduğunu, ama kendisinin Rusya'da kalmak istemediğini, "başka bir ülkeye" yerleşmek istediğini söylediğini açıkladı.