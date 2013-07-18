Nelson Mandela 95 yaşına girdi

Güney Afrika’da siyahların özgürlük mücadelesi lideri Nelson Mandela, 95 yaşına hastanede giriyor.

Mandela’nın doğum günü kutlamaları için tüm dünyada ve Güney Afrika’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Akciğer enfeksiyonu teşhisiyle 8 Haziran’da hastaneye kaldırılan Mandela’nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, Nobel ödülü sahibi Mandela’nın doğum gününü Uluslararası Nelson Mandela Günü olarak ilan etmişti.

Güney Afrika’nın ilk siyah cumhurbaşkanı olan Mandela’nın doğum günü için, Güney Afrika’da milyonlarca çocuk şarkılar söylerken, ülke çapında da çeşitli hayır işleri yapılacak.

Ülke genelinde gönüllüler, Mandela’nın avukat, insan hakları eylemcisi, tutuklu ve cumhurbaşkanı olarak geçirdiği 67 yılın anısına, 67 dakika boyunca okulları, yetimhaneleri yenileyecek, hastaneleri temizleyecek ve yoksullara yemek dağıtacak.

Mandela için Güney Afrika dışında da etkinlikler düzenleniyor.

Güney Afrikalı ressam Paul Blomkamp, New York Times Meydanı’na büyük bir Mandela resmi yapıyor.

İngiliz işadamı Richard Branson da, kaydettiği sesli mesajda, “dünyanın daha iyi bir yer olması için bir adım atacağını” belirtip 67 dakikalık hayır işlerine katılacağı mesajını verdi.

Avustalya’nın Melbourne kentinde de hafta sonunda Avustralyalı ve Afrikalı sanatçılar konserler verecek.

'Ulusa hediye'

BBC Muhabirleri, Mandela’nın sağlık durumunun doğum günü etkinliklerini de daha önemli kıldığını belirtiyor.

Yerel bir radyo kanalına konuşan Winnie Madikizela-Mandela da eski kocasının 95’inci yaş günü için “Yalnızca aileye değil… tüm ulusa da bir hediyedir” dedi.

Mandela’nın üçüncü eşi Graca Machel de geçen Cuma yaptığı açıklamada ‘Mandela’nın sağlık durumunun eskisine göre daha az endişe verici olduğunu, tedavilere cevap verdiğini’ söyledi. Mandela’nın doğum günü, Graca Machel ile evliliğinin de 15’inci yıl dönümüne denk geliyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma da, Mandela’nın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Zuma yazılı açıklamasında, Mandela’yı ‘uluslararası bir ikon’ olarak tanımladı ve “Güney Afrikalılar olarak ‘bizim’ demekten onur duyuyoruz” dedi.

Mandela’nın kabilesi ‘Madiba’ya atıfta bulunan Zuma, “Tüm halkımıza, Madiba’yı ölümsüz bir aşk ve tutkuyla destekledikleri için teşekkür ederiz” mesajı verdi.

Mandela’nın kızı Zindzi de hafta içinde ziyaret ettiği babasının, gözleri ve elleriyle iletişim kurduğunu, kulaklıklarla televizyon izlediğini ve sağlık durumunun da iyiye gittiğini söyledi.