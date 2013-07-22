McDonalds'a atla girip hamburger isteyince...

İngiltere'nin Manchester kentinde, "atlı bir kadın" fast food restaurantı McDonald's'ın arabaya servis bölümüne girerek, sipariş vermek istedi. Bu talebi kabul edilmeyince dükkan içine atla giren kadına neden olduğu sorunlar nedeniyle para cezası verildi.

McDonald's ise at sırtındaki müşterilerine hizmet vermediklerini belirtti.

"Müşteriler rahatsız oldu"

Şirketin sözcüsü 20 Temmuz'da kadının önce arabaya servis kısmına yanaştığını, ancak kendisine hizmet verilmeyeceğinin iletilmesi üzerine midilli atıyla birlikte restorana girdiğini aktardı.

Atın ayrıca dükkanın içinde 'ihtiyaç giderdiği' de bildirildi.

Kadının midilliyle içeri girmesi 'görüntü ve koku' rahatsızlığı yaratınca polisin müşteriye para cezası kestiği bildirildi.

McDonald's sözcüsü: "Çalışanlarımız ve müşterilerimiz için sağlık ve güvenlik bir numaralı önceliktir. Bu yüzden 'arabaya-servis hizmeti'nden yayaların, bisiklet kullanıcılarının veya atlı müşterilerin yararlanması mümkün değil" dedi.