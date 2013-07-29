Mihrace'nin 4 milyar dolarlık mirası için 21 yıl süren dava

Eski bir Hint mihracesinin kızları, 21 yıl süren bir hukuk savaşının ardından, babalarından kalan 4 milyar dolarlık mirası almaya hak kazandılar.

Ülkenin kuzeyindeki Çandigar kentindeki mahkeme, 1989 yılında ölen Faridkot Mihracesi Harinder Singh Brar'ın vasiyetnamesinde sahtecilik yapıldığına karar verdi.

Bu vasiyetnameye göre, Mihrace'nin tüm mal varlığı, hizmetkârları ve saray yetkilileri tarafından kurulan bir yardım vakfına kalacaktı.

Mihrace'Nin mal varlıkları arasında 350 yıllık bir kraliyet şatosu ve bir özel havaalanı da bulunuyor.

Faridkot Mihracesi Harinder Singh Brar'ın kızı Amrit Kaur, vasiyetnamenin, babası depresyondayken baskı altında hazırlandığını iddia ediyordu.

Mahkeme, Kaur'un iddiasını haklı buldu ve Harinder Singh Brar'ın ölümünün ardından ortaya çıkan vasiyetnameyi iptal etti.

Brar'ın iki kızı, babalarından kalan ve pek çok gayrimenkulün yanısıra aralarında Delhi'nin en pahalı caddelerinden birindeki bir emlak, altın ve antika otomobillerin de bulunduğu mirasın tamamının yeni sahibi oldu.

Harinder Singh Brar, Hindistan'ın 1947'deki bağımsızlığı öncesinde, Pencap eyaletinin Faridkot bölgesinin onursal yöneticisiydi.