Seks suçlularının zorunlu adresi

Miracle Village, Türkçesiyle Mucize köyü, Güney Florida'da en yakın yerleşimden yaklaşık dört kilometre uzaktaki bir köy.

Köydeki küçük bungalovlarda 200 kişi yaşıyor ve bunların 100'den fazlası cinsel suçlardan hüküm giyenler.

Yani bir cinsel suçtan hüküm giymiş, çoğunlukla da bu suçlardan hapis yatmış olanlar.

Cinsel suçluların biri dışında hepsi erkek. Bazıları çocuk pornosu izlemiş olanlar, bazılarıysa kendi çocuklarını taciz edenler.

Diğerleri görevlerini kötüye kullanıp, cinsel suçlar işleyenler. Burada yaşayanlardan biri eski bir öğretmen, biri papaz, biri de spor hocası. Kendilerini teşhir edenler de var. Bazılarıysa, küçük yaştaki kız arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girenler.

Yerleşim kısıtlamaları

Florida eyaleti yasalarına göre, cinsel suçlardan sabıkası olanlar bir okul, kreş, park ya da çocuk parkından en az 300 metre uzakta yaşamak zorunda. Bazı şehir ve bölge yönetimleri bu mesafeyi yaklaşık 800 metreye çıkarttı.

Bazı yerlerde de bu kurallar, yüzme havuzları, otobüs durakları ve kütüphaneler için de geçerli.

Bu yasalarla cinsel suçlardan hüküm giyenler yoğun nüfuslu yerlerden uzaklaştırılıyor.

Bu nedenle Miracle Village cinsel suçlular için çekici bir seçenek. Köy, 2009'da papaz Dick Witherow'un girişimiyle kuruldu.

Witherow bu girişimi, cinsel suçluların yaşayacak yer bulmakta çektikleri zorlukları görünce başlatmış. Cinsel suçlular gündüzleri aşağı yukarı her yere gidebiliyor.

Ama geceleri yerleşim kısıtlamalarına uyan bir adreste bulunmak zorundalar.

Miracle Village'a neredeyse her gün yerleşme başvurusu yapılıyor.

Kendisi de bir cinsel suçtan sabıkalı olan Jerry Youmans, 'Haftada 10 ila 20 başvuru alıyoruz' diyor.

Youmans, 'Geçmişinde şiddet ya da uyuşturucu olanları, ya da pedofil teşhisi konulanları kabul etmemeye çalışıyoruz. Buraya daha önce yerleşenleri ve bizden önce burada yaşayanları korumak istiyoruz.' diye konuşuyor.

Köye 10 yıl önce yerleşen Edgar Walford da cinsel suçlularla hiçbir sorun yaşamadığını ifade ediyor.

Walford, 'Burası huzur dolu bir yer. Kimse kimseye sorun çıkartmıyor. Cinsel suçlular da aslında iyi insanlar. Çok sayıda arkadaş edindim. Özlediğimiz tek şey çocuklar. Tabi okul otobüsü buraya uğramıyor' diyor.

'Canavar değilim'

19 yaşındayken 14 yaşındaki kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulunan Christopher Dawson da, başta çok zorlanmasına karşın, artık evindeymiş gibi hissettiğini söylüyor. 'Cinsel suçlu yaftası yemiş olsam da ben bir canavar değilim. Bir hata yaptım ve sonuçlarına katlanıyorum' diyor.

Bazı cinsel suçlular hemen yakındaki Pahokee kasabasındaki kiliseye gidiyorlar. Kilisede öfke kontrolü ve İncil dersleri alanlar da var.

Ama yakınlarında bu kadar çok cinsel suçlunun bulunması bazı Pahokee sakinlerini rahatsız ediyor.

Küçük yaşta bıçak tehdidiyle tecavüze uğrayan Kathy de rahatsız olanlardan, 'Bence bu bir mucize değil. Benim için Elm Sokağı'nda kâbus gibi bir durum' diyor.

Miracle Village'taki cinsel suçluları denetlemek Dedektif Courtney Minton'ın işi.

Artık evleri oldu

Bir adreste yaptığı kontrolün ardından aracına geri döndüğünde, 'Bu kontrol ettiğim evde yaşayan kendi kız çocuklarını taciz ediyordu. Soruşturmasını ben yürüttüm. Hapse girdi ve çıktı. Şimdi onu kontrol etmek benim işim' diyor.

Miracle Village'taki cinsel suçlulardan pek çoğu, Florida'da yasalara uygun başka bir yer olmadığından burada yaşıyor. Bazıları içinse artık eve dönüşmüş.

Spor hocalığı yaparken 11 çocuğu taciz etmekten hüküm giyen, sonra da kendini dine adayan köyün yöneticisi Pat Powers, 'Yasalar izin verse, başka bir yerde yaşarlar mı? sorusuna, 'Cinsel suçlular yine de burada yaşardı. Burası huzurlu bir yer' diyor.