Diyabet ilacı 'ömrü uzatabilir'

Bir diyabet ilacının erkek fareler üzerinde yaşlanmayı önleyici ve ömrü uzatıcı etkisi ortaya çıktı.

Bilim insanları fareler üzerinde yaptıkları deneyde 'metformin' maddesinin aşırı kaloriyi önleyici bir etkiye sahip olduğunu farketti.

Farelere verilen metforminin, kaloriyi önleyici bir etki yaparak, erkek farelerin ömrünü %5 oranında uzattığı bildirildi.

Araştırmacılar, bu çalışmanın insanlar için ne kadar geçerli olduğu konusunda emin olmadıklarını ifade ediyorlar.

Amerika'da yaşlanma üzerine araştırmalar yapan bir kurumda yapılan çalışmanın başındaki isim Rafael de Cabo, kaloriyi azaltmanın laboratuar hayvanları üzerinde ömrü uzatıcı etkisi olduğunu farkettiklerini söyledi.

"Şimdilik büyükannenizi dinleyin"

Daha önceki çalışmaların da 'metformin'in solucan gibi basit yapıya sahip deneklerde ömrü uzatıcı etkiye neden olduğu belirtildi.

Ancak memeli veya kanatlı hayvanlarda bu durum yeterince açık değil.

Metaforminin insan sağlığına ve ömrüne etkisi için daha ileri araştırmalara ihtiyaç duyduklarını söyleyen Dr de Cabo, BBC'ye "Şimdilik söyleyebileceğimiz muhtemelen en iyi şey büyükannenizin size söylediği şey olacak. İyi beslenme ve spor, insanlarda işe yarayan bildiğimiz en iyi yöntemler." dedi.