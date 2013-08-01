'Suya sabuna dokunun'

Temiz su ve sabun çocuklarda "büyümeyi hızlandırıyor".

Elde edilen küresel verilerin değerlendirilmesi temiz su ve sabun kullanmanın yalnızca hijyen sağlamadığını aynı zamanda çocukların gelişimine yardımcı olduğunu da ortaya koydu.

Sağlıklı bir evde büyüyen beş yaşının altındaki çocukların boyları su ve sabun kullanımıyla yarım santimetre daha uzun olabiliyor.

Bangladeş, Etiyopya, Nijerya, Şili, Guatemala, Pakistan, Nepal, Güney Afrika, Kenya ve Kamboçya'da yapılan araştırmalar yetişme koşulları iyi olmayan dünya çapında 265 milyon çocuğun uzun dönemde sağlık sıkıntıları yaşadığını ortaya koyuyor.

Araştırmanın raporunu hazırlayan Londra Sağlık ve Tropikal Tıp Merkezi'nden Dr Alan Dangour'a göre temiz su, iyi bir sıhhi tesisat ve hijyen, ishal gibi nedenlerden kaynaklanan ölümlerde azalmayı sağlayabiliyor.

BBC'ye konuşan Dangour "Kirli su, ishal ve büyüme arasında bir bağlantı var. Ulaştığımız bu sonuçlarla ilk kez çocukların sağlıklı büyümesi için bir öneri ortaya koyabiliyoruz" diyor.

"Beslenme bozukluğu'nun cezası"

Dr Dangour, elde ettikleri verileri "Temiz su ve sabunun yalnızca yarım santimetre boyu uzatması küçümsenebilir. Ancak bu oran bodurluk riskini %15 düşürüyor" diye ifade ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr Francesco Branca "Bu araştırma bir kez daha düzensiz ve kötü beslenmenin yol açtığı problemleri ortaya koyuyor. Hep birlikte yediğimiz şeylerin kalitesini ve güvenilirliğini, özellikle de çocuklar için tesis etmeliyiz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, sağlıksız büyüme veya bodurluğun dünya üzerinde 165 milyon çocuğu tehdit ettiğini bunun da yetişkinlikte ölüm oranını arttırdığını aktarıyor.

Düzensiz beslenmeden kaynaklı ölümlerin sayısının yıllık 3,1 milyon olduğu belirtilirken, bu sayının yarısının 5 yaşının altındaki çocuklardan oluştuğu söyleniyor.