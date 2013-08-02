ABD'de düdüklü tencere baskını

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir kadının evi, internette 'düdüklü tencere', eşinin de 'sırt çantaları' araması nedeniyle polis tarafından basıldı.

15 Nisan'da Boston Maratonu'na düzenlenen bombalı saldırılar, sırt çantalarının içindeki düdüklü tencere bombalarıyla gerçekleştirilmişti.

Saldırıda üç kişi ölmüş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Michele Catalono kendisine ait blogda 'Ben düdüklü tencerelere bakmıştım. Eşim de sırt çantaları aramış. Belki geçmişte bu ikisinin bir araya gelmesi masumane bir şeydi. Ama şimdi devir değişti' diye yazdı.

Güvenlik güçleriyse, Catalano'nun işyerinden ofis bilgisayarında şüpheli aramalar yapıldığına dair ihbar üzerine dedektiflerin evini ziyaret ettiğini belirtti. Ziyaret sonrasında da şüpheli bir durumun olmadığı sonucuna varıldığı vurgulandı.

Catalano kendisi işe gittikten sonra polisin eve gelip eşiyle konuştuğunu ve eşine 'Bir düdüklü tencereniz var mı?" diye sorduklarını anlattı.

Catalano, eşinin de 'düdüklü tencere değil ama, Latin Amerika usulü bir yemek yapmak için pirinç haşlayan bir makineleri olduğu' karşılığını verdiğini anlattı.

Michele Catalano ayrıca, olayın kendisini çok sarstığını belirtti ve 'Tek bildiğim, bundan sonra düdüklü tencere alırsam, internetten satın almayacağım' ifadelerini kullandı.