Teksas idamlar için zehirli iğne sıkıntısı çekiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yetkililer, ölüm cezalarının infazı için kullanılan zehirli iğneler için ihtiyaç duydukları ilacın stoklarının azaldığını açıkladı.

Teksas Eyaleti Adalet Bakanlığı sözcüsü, Jason Clark, Pentobarbital adlı ilacın Eylül ayı sonunda tükeneceğini açıkladı.

Teksas eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok idam cezasının uygulandığı eyalet. 2013 yılında, şu ana kadar, 11 idam cezası infaz edildi.

Bazı ilaç şirketleri, kendi ürünlerinin, ölüm cezası için kullanılmasını reddediyor.

Teksas eyaleti, çok ağır sara hastalığı vakalarında kullanılan Pentobarbital adlı ilacı, 2012 yılının Temmuz ayından bu yana ölüm cezalarının infaz edilmesinde kullanıyor.

Ölüm cezasının uygulanması sırasında enjekte edilen üç ilaçtan biri olan Pentobarbital'in bulunmamaya başlaması ardından, infaz sırasında bu ilacı tek doza indirmişti.

Eyalet yetkilileri, hayvanların uyutulmasında da kullanılan Pentobarbital'in yeterli miktarda sağlanamadığını belirtiyor.

Jason Clark, "Elimizdeki Pentobarbital stoğunun kullanım tarihi geçerse, bu ilaçları kullanamayız. Şimdi, diğer seçenekleri değerlendiriyoruz" dedi.

Teksas eyaletinde, bu yıl içinde en az beş idam cezasının daha infaz edilmesi planlanıyor.

Clark, ilaç stoğundaki sorunlara rağmen, ölüm cezalarının infaz edileceğini belirtti ve "Eyaletler her seçeneği değerlendiriyor. Bazıları ülke dışından getirtiyor, bazıları birbirinden ödünç alıyor. Bazıları Avrupa'da olan ilaç şirketleri, ölüm cezası sistemimizi onaylamadıkları için kaynaklarımızı olabildiğince sınırladılar" dedi.

Ölüm cezası Pentobarbital kullanılarak infaz edilen ilk mahkûmun John David Duty olduğu tahmin ediliyor.

Duty, 2001 yılında hücre arkadaşını öldürmüş, 2010 yılının Aralık ayında da zehirli iğneyle idam edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla idam cezasının uygulandığı Teksas eyaletinde 1982 yılından bu yana 500'den fazla mahkûm idam edildi.